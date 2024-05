İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, Ata Ocağı sakinlerini ziyaret etti

Yerel

Samsun'da 65 yaş üstü vatandaşlara hizmete veren Ata Ocağı sakinlerini ziyaret eden İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, "Büyüklerimizin sağlıklı yaş almaları, her türlü ihtiyaçlarının karşılanması yönünde de her zaman yanlarında olmaya çalışacağız" dedi.

Yoğun geçen ziyaretçi ve belediye çalışmalarına rağmen, İlkadımlı hemşerilerini acı ve mutlu günlerinde yalnız bırakmamaya özen gösteren İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, Ata Ocağı sakinlerine konuk oldu. Derebahçe Mahallesi'nde bulunan Ata Ocağı'nı ziyaret eden Başkan İhsan Kurnaz, hemşehrileri ile sohbet ederek moral verdi. Yaşlı büyüklerin ellerini öperek onlara çiçek takdim edip hasbihal eden, bir isteklerinin olup olmadığını soran Başkan İhsan Kurnaz'ın bu ziyareti karşısında sevinen Ata Ocağı sakinleri de başkana teşekkür etti.

"Büyüklerimizin başımızın üstünde yeri var"

Yaşlıların bir gün değil her gün düşünülmesi gerektiğine dikkat çeken İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, "Değerli büyüklerimizi ziyaret ederek hayır dualarını almak istedik. Onlar; tecrübeleri ve hatıralarıyla bize miras kalan en kıymetli çınarlarımız. Büyüklerimizin başımızın üzerinde yeri var. Büyüklerimizin sağlıklı yaş almaları, her türlü ihtiyaçlarının karşılanması yönünde de her zaman yanlarında olmaya çalışacağız. Kendilerine ne kadar değer versek az kalır. Onlar bizim başımızın tacı. Büyüklerimize, Rabb'imden sağlıklı, mutlu, huzur dolu bir ömür dilerim" diye konuştu. - SAMSUN