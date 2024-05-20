Yunan takımı, Atatürk paylaşımı yapan Samet Akaydın'ı kadro dışı bıraktı

Fenerbahçe'nin Yunanistan Ligi takımlarından Panathinaikos'a kiraladığı Samet Akaydın, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk paylaşımı nedeniyle kadro dışı bırakıldı.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Panathinaikos Kulübü, Mustafa Kemal Atatürk fotoğrafıyla 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı paylaşımı yapan Samet Akaydın'dan paylaşımını kaldırmasını istedi.
30 yaşındaki milli futbolcu paylaşımı kaldırmayan Samet Akaydın, Panathinaikos tarafından kadro dışı bırakıldı. Bu gelişmenin ardından durumunu Fenerbahçe Kulübü'ne bildiren Samet Akaydın, Türkiye'ye dönme kararı aldı.
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