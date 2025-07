İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, Vatandaşlarla Buluşmalara Devam Ediyor

İlkadım'da vatandaşlarla, esnafla ve muhtarlarla yaptığı ziyaretlere devam eden İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, bu ziyaretlerde talep, öneri ve görüşleri dinlemeyi sürdürüyor. İlkadım'ın daha yaşanabilir ve konforlu bir ilçe olması için vatandaşlardan gönüllü denetçi olmalarını ve gördükleri eksiklikleri belediyeye iletmelerini isteyen Başkan Kurnaz, "Hizmetlerimizi ve ziyaretlerimizi aksatmadan sürdürüyoruz" diye konuştu.

"Buluşmalarımız çok kıymetli"

Her vatandaş ve esnaf buluşmasının kendileri için çok kıymetli ve değerli olduğunu belirten Başkan İhsan Kurnaz, "İlkadım'da vatandaşlarımızla ve esnaflarımızla buluşmaya devam ediyoruz. İlçemizi daha da güzelleştirmek, geliştirmek ve konforunu artırmak amacıyla yaptığımız vatandaş ve esnaf buluşmalarında, hemşehrilerimizden gelen görüş ve öneriler bizim için çok kıymetlidir. İlkadım'da hizmet etmek için çıktığımız bu yolda, emin adımlarla ilerliyoruz. İlkadım Belediyesi, geçtiğimiz bir yıl içinde, kuruluşundan bu yana görmediği ekonomik rahatlığa kavuştu. Bu ekonomik rahatlık, hemşehrilerimize daha güzel hizmetler sunabilmek ve ilçemizin konforunu artırmak için çok değerlidir. Milletimizin her kuruşu hizmet olarak geri dönsün diye gayret ediyoruz. Bu çaba ve gayretimizin, İlkadım için güzel sonuçlar doğuracağına yürekten inanıyorum. İlkadım'ın ve hemşehrilerimizin her anında hep yanlarındayız" şeklinde konuştu. - SAMSUN