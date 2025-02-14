İlkadım Belediye Başkanı Kurnaz: \'Eşit Hizmet Anlayışımızla Çalışıyoruz\'

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Samsun'un İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, ilçenin her noktasına eşit hizmet götürmeye gayret ettiklerini belirterek, "Hemşehrilerimizin memnuniyetini önceleyen, yaşam kalitelerini ve konforunu arttıran bir belediyecilik anlayışı içerisindeyiz" dedi.

Belediye Başkanı Kurnaz, Türkiye Yüzyılı vizyonuyla çalışmalarını sürdürüyor. Mahallelerdeki sorunlar ve yapılması gereken tüm işler, muhtarlar ile vatandaşların talep ve önerilerine göre takip ediliyor. Samsun'un kalbi İlkadım'da tüm işlerin yolunda olduğunu söyleyen Başkan Kurnaz, "İlkadım ve hemşehrilerimiz için çalışmaya, üretmeye ve hizmet etmeye devam ediyoruz. Samsun'un kalbi İlkadım'da, gönül belediyeciliğini ve sosyal belediyeciliği en iyi şekilde vatandaşlarımıza ulaştırma gayreti içerisindeyiz. Hizmet belediyeciliği anlayışı ile halkımıza en iyi ve en doğru hizmeti sunuyoruz. Biz kendimizi değil, kentimizi düşünüyor bu anlayışla çalışmalarımızı şekillendiriyoruz. Belediyemizin tüm imkanlarıyla, hemşehrilerimizin bize ihtiyaç duyduğu her anlarında yanlarında olmaya özen gösteriyoruz. Vatandaşlarımızdan gelen tüm taleplere ivedilikle cevap veriyoruz. Memnuniyeti önceleyen, halkın yaşam kalitelerini ve konforlarını arttıran bir belediyecilik anlayışı içerisindeyiz. İnsan odaklı çalışmalarımızla hem ilçemizi hem şehrimizi hem de ülkemizi refah seviyesi yüksek bir noktaya ulaştırmak için çalışmalarımız devam ediyor" diye konuştu. - SAMSUN