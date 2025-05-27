İlkadım Belediye Başkanı Kurnaz, Sokak Hayvanları İçin Barınak Projesini Duyurdu - Son Dakika
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Yerel

İlkadım Belediye Başkanı Kurnaz, Sokak Hayvanları İçin Barınak Projesini Duyurdu

İlkadım Belediye Başkanı Kurnaz, Sokak Hayvanları İçin Barınak Projesini Duyurdu
27.05.2025 16:30  Güncelleme: 16:33
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Samsun'un İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, sahipsiz sokak hayvanları sorununu çözmek amacıyla 72 dönümlük arazide hayvan barınağı inşa edeceklerini açıkladı. Başkan Kurnaz, projeyle birlikte 6 ay içerisinde bu sorunun ortadan kaldırılacağını belirtti.

Samsun'un İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, yapacakları hayvan barınağı sayesinde sokak hayvanları problemini çözeceklerini söyledi.

İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, kentin en büyük sorunlarından birisinin sahipsiz sokak hayvanları olduğunu ifade etti. Bu sorunu çözmek için valilik ile birlikte düğmeye bastıklarını kaydeden Kurnaz, ormandan tahsis edilen toplam 72 dönümlük arazide yapılacak barınak ile sahipsiz sokak hayvanı sorununa neşter vuracaklarını açıkladı.

"6 ay içerisinde ilçemizde sokak hayvanları problemini konuşuyor olmayacağız"

Yapılacak barınakla birlikte sokak hayvanları sorunun ilçede konuşulmayacağına dikkat çeken Başkan Kurnaz, "Şu anda ilçemizde bir anket yapılsa en büyük problemimiz birinci sırada sokak hayvanları çıkar diye düşünüyorum. Çünkü son dönemlerde ufak tefek ısırma vakaları, saldırı vakaları oldu. İstiyoruz ki hem hayvanları koruyalım sokakta aç kalmasınlar hem de vatandaşlara zarar vermelerini engelleyelim. 67 dönüm ormandan arazi tahsisi aldık. 5 dönüm daha ilave ettik. Hızlı bir şekilde çalışıyoruz. Kurban Bayramı'ndan sonra topladığımız sokak hayvanlarını salmadan o tesiste bakmaya başlayacağız. 6 ay içerisinde ilçemizde inşallah sokak hayvanları problemini daha konuşuyor olmayacağız. Bu problemi kökünden çözeceğiz. Valimiz de bu işi çok sahiplendi. Sadece bizim bu işi sahiplenmemiz yetmiyor. Tüm büyük ilçelerin eş zamanlı yapması gerekiyor. Çünkü hayvan barınağı bizim ilçemizde. Maalesef diğer ilçelerden gelen sokak hayvanları ilçemizde kalıyorlar, götürmüyorlar. Bu işi kökünden çözmek istiyoruz" dedi.

"Çocuk parkları 24 saat kamerayla izlenecek"

Kötü amaçlı insanları parktan uzak tutmak için polis ile iş birliği içerisinde kamera sistemine geçeceklerini de kaydeden Kurnaz, "Çocuklarımızın zaman geçirdiği parkları önemsiyoruz. Güvenliğe ihtiyaç duyulan yerlerde kamera sistemine geçeceğiz. Projelerimiz arasında 'Güvenli Parklar Projesi' vardı. Güvenli Parklar Projesi'ne başlıyoruz. İlk etapta 5 park tespit ettik. Bunların ışıklandırmasını, kamera sistemini yapacağız ve emniyet müdürlüğümüze bağlayacağız. Yani emniyet müdürlüğümüz burayı 24 saat boyunca kontrol altında tutacak. Kötü amaçlı insanlar inşallah buraları mesken tutamayacaklar" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İlkadım Belediye Başkanı Kurnaz, Sokak Hayvanları İçin Barınak Projesini Duyurdu - Son Dakika

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