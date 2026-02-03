Samsun\'da konteynerde bulunan 9 köpekle ilgili rapor açıklandı: "Doğal ölüm"

Samsun'un İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, ilçede telef olan 9 köpeğin kesin ölüm nedeninin resmi kurumlar tarafından "doğal ölüm" olarak belirlendiğini, 4 köpeğin ilçedeki barınaktan kaçan, kalan 5 köpeğin ise başka ilçelere kayıtlı köpekler olduğunu açıkladı.

İlkadım Belediye Meclisi Şubat Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Belediye Başkanı İhsan Kurnaz başkanlığında gerçekleştirildi. 8 maddenin gündeme alınarak komisyonlara havale edildiği toplantıya, çocuk meclisi üyelerinden oluşan ortaokul öğrencileri de katıldı. Başkan Kurnaz, meclis toplantısının sonunda 24 Kasım 2025 tarihinde Kadamut Mahallesi'nde bir çöp konteynerinde bulunan 9 telef olmuş köpekle ilgili açıklamada bulundu.

İlçedeki hayvan yaşam alanını yenilediklerini ifade eden Başkan Kurnaz, "İlçemizde güzel bir hayvan yaşam alanı oluşturuyoruz. Daha önce hayvanlarımızı kabule başlamıştık ancak bu işin paydaşları olan Veteriner Hekimler Odası'nın önerileri, üniversitede OMÜ Veterinerlik Fakültesi'ndeki hocalarımızın önerileriyle yeniden bir düzenleme yapıyoruz. Padok sayılarını artırdık. Bir tane büyük padokumuzu bitirdik, hayata geçiriyoruz. Sundurmalarıyla, köpeklerimizin rahat edeceği kulübelerle, taş parkeyle her tarafı donatıyoruz. Bölgede örnek bir hayvan yaşam alanı hazırlıyoruz şu anda. İnşallah yakın zamanda tamamı yedi padoktan oluşan hayvan yaşam alanımızı tamamlamış olacağız ve hayvanlarımıza orada bakacağız. Hem vatandaşlarımızın can güvenliğini, çocuklarımızın huzur içinde sokakta bulunmalarını temin edeceğiz. Hayvanlarımızın sokakta aç, sefil, perişan olmalarına engel olmuş olacağız. Onlara en iyi şekilde bakacağız inşallah. Aynı yerde bu düzenlemeleri yaptık. Bariyerleri yükselttik. Aynı zamanda hem rüzgardan hem de soğuktan etkilenmesinler diye 2 metre yüksekliğinde sac levhalarla bütün padokları kapladık. Hayvanlarımız soğuktan korunsun diye. Gerçekten çok korunaklı, çok güvenli, hayvanlarımızın rahat edeceği örnek bir hayvan alanı olacak" dedi.

"Köpeklerin ölüm nedeni doğal ölüm"

Telef olan 9 köpekle ilgili adli sürecin tamamlandığını ve ölüm nedeninin belirlendiğini de dile getiren Başkan Kurnaz, "Köpeklerin ölüm kaynaklarıyla ilgili tahlilleri yapıldı. Ölümleriyle ilgili çok spekülasyon yapıldı. Bazıları 'kurşunlandı', bazıları 'zehirlendi' dedi. Öyle bir şey olmadığı tahlil sonuçlarının tetkikinde ortaya çıktı. Köpeklerin ölümü doğal ölüm. Ancak orada bulunması, çöp konteynerinin içinde bırakılması hiçbirimizin kabul edemeyeceği bir olaydı. Bundan sonra bu tür şeylere mahal vermemek için hayvan yaşam alanımızı en iyi şekilde hazırladık. Bütün vatandaşlarımızdan, hayvanseverlerimizden istirhamımız; hayvanlarımız sokakta huzur bulmuyorlar. Hayvanlarımız sokakta aç, sefil kalıyorlar. Soğukta, yağmur altında kalıyorlar. Biz şimdi kendi hayvan yaşam alanımızda, kuru mekanlarda onları en iyi şekilde besleyerek bakacağız, bize yardımcı olsunlar. Sokaktaki hayvanlarımızı kurtararak yaşam alanımıza hep birlikte, hayvanseverlerle birlikte transfer edelim diye onlara bir çağrıda bulunmak istiyorum. Telef olan köpeklerden 4'ü bizim hayvanlarımız. Bunlar daha önce hayvan barınağımızda kayıtlı görünüyor. Ancak 5 köpeğin hayvan barınağımızla hiç ilgisi yok. Biri farklı bir ilçeden, Atakum'dan. Diğerleri de farklı ilçelerden. Dolayısıyla ne olursa olsun hayvanın ölüsü de olsa bunların gömülmesi ve benzeri işlemler her zaman bir prosedüre bağlıdır. En iyi şekilde yapılması gerekir. Gerekli tedbirleri aldık" diye konuştu. - SAMSUN