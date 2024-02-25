İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, halka yaptıklarını anlattı

Samsun'un İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "İlkadım'da 2 dönem belediye başkanlığı yaptım, halkımıza yaptıklarımızı anlatıyoruz, bu süreçte vatandaş kimi takdir ederse yarışı o kazanacak. Yapmak istediğim işler var, onları tamamlayıp, İlkadım'ın 5 yıl sonrasını planlayacağız" dedi.
Hizmet gezileri kapsamında ziyaretlerini sürdüren İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, Türkiye Polis Emeklileri Sosyal Yardım Derneği Samsun Şubesi Başkanı Mustafa Yaşarkoç ve yönetim kurulu üyelerini yeni dernek binasında ziyaret etti. Başkan Demirtaş, İlkadım'da hayata geçen projeleri ve belediyenin mali tablosu hakkında bilgiler aktardı.
Başkan Demirtaş burada yaptığı açıklamada, "5 yıl çok erken geçti, talihsiz bir döneme denk geldik. 2 yıl pandemi, bir yıl deprem oldu. Bizim dönemimiz için talihsiz oldu. Tabii ki de boş durmadık. Önce sıkı bir mali disiplin sağlayarak belediyemizin işlerliğini itibarını koruduk. Yeri geldi ben dahil herkes yarı maaş aldığımız aylarımız oldu. Şükürler olsun ki o süreçleri hep birlikte dayanışma ile atlattık. 2019 yılında net varlığı 219 milyon TL olan belediyemizin, şu an 2023 yılı itibarıyla 4 milyar TL'nin üzerinde bir bilançosu var" diye konuştu.
"Halkımızın sağduyusuna güveniyorum"
İlkadım için yatırımlar yapıldığını ve bu yatırımların tamamının belediyenin öz kaynakları ile hayata geçirildiğine değinen Başkan Demirtaş, "İcraatlarımız ile vatandaşlarımızın karşısına çıktık. Belediyeler düzgün yönetilir, hesabını kitabını iyi yaparsa muhalefette olsa dahi güzel hizmetler yapar. İlkadım, bunu başaran belediyeler arasında parmakla gösterilen bir belediye oldu. Sosyal belediyecilik noktasında insanlarımıza dokunan farklı alanlarda hizmetimiz var. Mali disiplini sağladığımız belediyemizde çalışan personellerimizin maaşları bir kez dahi gecikmedi. Halkımızla olan bireysel bağımızı hiç koparmadık. Biz ülke yönetmeye değil, İlkadım'ı yönetmeye talibiz. İlçemiz için bir kez daha yarışa girdik. Ben halkımızın sağduyusuna güveniyorum. Kimse için olumsuz bir cümle kullanmayacağım. Herkese hayırlı olur inşallah" ifadelerine yer verdi.
Ziyaretin sonunda Başkan Demirtaş anı defterine duygu ve düşüncelerini yazdı. Ziyaret, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafı ile son buldu. - SAMSUN
Son Dakika › Yerel › İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, halka yaptıklarını anlattı - Son Dakika
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