İlkadım'da 7 farklı noktada aşure dağıtıldı - Son Dakika
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İlkadım'da 7 farklı noktada aşure dağıtıldı

08.08.2022 17:13
İlkadım'da 7 farklı noktada aşure dağıtıldı

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş tarafından 7 farklı noktada vatandaşlara aşure dağıtıldı.

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş tarafından 7 farklı noktada vatandaşlara aşure dağıtıldı.

İlkadım Belediyesi her yıl geleneksel olarak gerçekleştirdiği aşure etkinliğini bu yıl da devam ettirdi. Kadın, Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Pazarı, Kıran Mahallesi Pazarı başta olmak üzere Saathane Meyanı, Mecidiye Çarşısı, Cumhuriyet Meydanı'ndaki AVM, Çiftlik Caddesi ve 56'lar bölgesinde vatandaşlara 7 noktada aşure ikramında bulunuldu.

"Kardeşliğimizden hiçbir zaman taviz vermeyiz"

Aşureleri vatandaşlara kendi elleriyle ikram eden Başkan Necattin Demirtaş, "Bu gibi etkinliklerle, gelecek daha güzel olsun diye tarihte yaşanmış bu acı olaya dikkat çekip, hatırlatarak katkı vermek istiyoruz. Afiyetle yesinler. Aşureye birliğin, kardeşliğin ve dayanışmanın bir sembolü olarak inandığımız için bugün vatandaşlarımız ile bunun gereğini yerine getirdik. Bugün bu aşurenin içerisinde belki yirmiye yakın Allah'ın vermiş olduğu nimet var. Bu nimet de gösteriyor ki farklılığımız olabilir, farklı düşünebiliriz ama kardeşliğimizden hiçbir zaman taviz vermeyiz" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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İlkadım Belediyesi, Cumhuriyet Meydanı, Necattin Demirtaş, İlkadım, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İlkadım'da 7 farklı noktada aşure dağıtıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İlkadım'da 7 farklı noktada aşure dağıtıldı - Son Dakika
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