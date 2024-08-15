İlkadım Belediyesi, Cami Temizlik Çalışmalarını Arttırdı - Son Dakika
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İlkadım Belediyesi, Cami Temizlik Çalışmalarını Arttırdı

İlkadım Belediyesi, Cami Temizlik Çalışmalarını Arttırdı

İlkadım Belediyesi, vatandaşların sağlıklı ve hijyenik ortamlarda ibadetlerini yerine getirebilmeleri için cami temizleme ekiplerini arttırdı. Günde 3 caminin temizliği yapılmaya başlandı.

15.08.2024 10:44  Güncelleme: 10:46
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Cami temizlik çalışmalarının devam ettiğini söyleyen İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, "Cami temizlik ekibimizin sayısını arttırdık ve günde 3 caminin temizliğini yapıyoruz" dedi.

İlkadım Belediyesi tarafından vatandaşların sağlıklı ve hijyenik ortamlarda ibadetlerini yerine getirebilmeleri için kurduğu cami temizleme ekipleri, ilçedeki camilerde temizlik faaliyetlerine devam ediyor. Her gün bir cami olarak planlanan temizlik faaliyeti için, gelen yoğun talep üzerine ekip sayısı arttırıldı ve günde 3 cami temizlenmeye başlandı. Vatandaşların ve cami görevlilerinin verilen hizmetten dolayı memnun olduklarını dile getiren İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, "İlkadım'da hemşehrilerimizin her anında hep yanında olmaya devam ediyoruz" diye konuştu.

Cami temizleme ekiplerinin gelen talepler doğrultusunda arttırıldığını söyleyen Başkan İhsan Kurnaz, "Belediyemizin cami temizlik ekibi, camilerimizin genel temizliğini yapmaya devam ediyor. Halılar süpürülüyor ve yıkanıyor, camlar ve ayakkabılıklar siliniyor, tuvaletler, lavabolar ve abdesthanelerin temizliği yapılıyor. Temizlik işlerinin bitmesinin ardından, camilerimize gül suyu sıkıyor ve güzel kokmasını sağlıyoruz. Vatandaşlarımızın ve cami cemaatlerimizin, hijyenik ve sağlıklı ortamlarda ibadetlerini yerine getirebilmeleri adına yaptığımız temizlik çalışmasını günde bir cami olarak planlamıştık. Ancak yoğun talep üzerine ekiplerimizi arttırdık. Şu anda günde 3 cami ve mescidin temizliğini gerçekleştiriyoruz. Vatandaşlarımız ve cami görevlilerimiz de verilen hizmetten dolayı memnuniyetlerini dile getiriyorlar. Sosyal belediyecilik anlayışıyla yürüttüğümüz çalışmalarımızda, vatandaşlarımızın taleplerini ve isteklerini dinliyoruz. Bu talep ve istekleri yerine getirebilmek için de ekiplerimiz daima hazır. Fen işlerinden, temizlik işlerine, park bahçe hizmetlerimizden cenaze hizmetlerine kadar birçok hizmetimizi hemşehrilerimizin her anında hep yanında olabilmek adına yürütüyoruz" şeklinde konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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