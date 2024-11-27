İlkadım Belediyesi Çözüm Merkezi'nin Başarılı İletişim Stratejisi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

İlkadım Belediyesi Çözüm Merkezi'nin Başarılı İletişim Stratejisi

İlkadım Belediyesi Çözüm Merkezi\'nin Başarılı İletişim Stratejisi

İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, çözüm merkezinin 9 ayda 12 binden fazla talep aldığını ve bu taleplerin hızlı bir şekilde değerlendirildiğini belirtti. Başkan Kurnaz, başarılı bir belediyenin anahtarının vatandaşlarla iyi iletişim kurmak olduğunu vurguladı.

27.11.2024 17:13  Güncelleme: 17:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, "Başarılı bir belediye olmanın ilk kuralının hemşehrilerimizle iyi bir iletişim kurmak olduğunu düşünüyoruz. Yaklaşık 9 ay gibi kısa bir süre içerisinde 12 binden fazla talep ve öneri vatandaşlarımız tarafından çözüm merkezimize iletilmiş ve büyük ölçüde dönüşleri sağlanmıştır" dedi.

İlkadım Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren İlkadım Belediyesi Çözüm Merkezi kurumsal yapısı, kolay ulaşılması ve güler yüzlü hizmet anlayışı ile 31 Mart 2024 yerel seçimlerinden bu yana geçen kısa sürede vatandaşlar tarafından beğeni toplamayı başardı. Hem yüz yüze hem telefon ile hem de internet üzerinden hizmet veren çözüm merkezi, vatandaşlar tarafından kolaylıkla ulaşılabilir olması sebebiyle büyük bir ilgi görüyor.

"Bütün talepler ivedilikle inceleniyor"

Doğru hizmetleri başarılı bir şekilde vatandaşla buluşturmanın anahtarının doğru iletişim olduğunu belirten İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, "İlkadım Belediyesi Çözüm Merkezine büyük bir önem veriyoruz. Çünkü başarılı bir belediye olmanın ilk kuralının hemşehrilerimizle iyi bir iletişim kurmak olduğunu düşünüyoruz. Gün içerisinde her fırsatta İlkadımlı hemşehrilerimizle mahallelerimizde ve sokaklarımızda sık sık bir araya geliyoruz. Ama bunun yanı sıra kurumsal olarak da hızlı ve kolay ulaşılır bir belediye olmayı amaçlıyoruz. Vatandaşlarımız günün her saatinde çözüm merkezimize ulaşarak bizlere talep ve önerilerini iletebilir. Bize ulaşan tüm talep ve öneriler gerekli müdürlüklere iletildikten sonra takip ve geri dönüşler de yine çözüm merkezi personellerimiz tarafından ivedilikle yapılmakta. Yaklaşık 9 ay gibi kısa bir süre içerisinde 12 binden fazla talep ve öneri vatandaşlarımız tarafından çözüm merkezimize iletilmiş ve büyük ölçüde dönüşleri sağlanmıştır. Disiplinli ve özverili bir çalışma sürdüren Çözüm Merkezimize vatandaşlarımız tarafından gelen olumlu görüşler bizleri mutlu ediyor. Hem gösterdikleri ilgi hem de olumlu görüşleri için tüm hemşehrilerimize yürekten teşekkür ederim" şeklinde konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

İlkadım Belediyesi, Yerel Yönetim, İhsan Kurnaz, Belediye, Politika, İlkadım, samsun, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel İlkadım Belediyesi Çözüm Merkezi'nin Başarılı İletişim Stratejisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:38 CHP Genel Başkanı Özgür Özel, görevden alınan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’i 29 Kasım Cuma günü cezaevinde ziyaret edecek. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, görevden alınan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'i 29 Kasım Cuma günü cezaevinde ziyaret edecek.
17:47 Yenidoğan çetesi sanığı doktordan tüyler ürperten sözler: “Erkenden öldüreceksin, sorun çözülecek“ diyordu Yenidoğan çetesi sanığı doktordan tüyler ürperten sözler: "Erkenden öldüreceksin, sorun çözülecek" diyordu
17:44 Rusya, tüm dünyaya duyurdu: Derhal son verin yoksa herkes için çok tehlikeli olacak Rusya, tüm dünyaya duyurdu: Derhal son verin yoksa herkes için çok tehlikeli olacak
16:01 RTÜK’ten yayıncılık ilkelerini ihlal eden 4 diziye ceza RTÜK'ten yayıncılık ilkelerini ihlal eden 4 diziye ceza
08:38 Deprem uzmanı Ahmet Ercan: Hizanlılar bugün evlerini kullanmasalar iyi olur Deprem uzmanı Ahmet Ercan: Hizanlılar bugün evlerini kullanmasalar iyi olur
08:34 Ünlü beach’in işletmecisine eşinden 100 milyon liralık tazminat davası Ünlü beach'in işletmecisine eşinden 100 milyon liralık tazminat davası
07:59 Ateşkes antlaşması sonrası İsrail’den Lübnanlı sivillere yönelik uyarı Ateşkes antlaşması sonrası İsrail'den Lübnanlı sivillere yönelik uyarı
07:50 MasterChef’te ilk eleme adayı belli oldu MasterChef'te ilk eleme adayı belli oldu
07:33 Cüneyt Özdemir’den Ali Atay’ın sözlerine tepki Cüneyt Özdemir'den Ali Atay'ın sözlerine tepki
07:30 İsrail ile Lübnan arasında sağlanan ateşkes antlaşmasının detayları belli oldu İsrail ile Lübnan arasında sağlanan ateşkes antlaşmasının detayları belli oldu
07:21 Piyasalarda sahte dolar krizi Piyasalarda sahte dolar krizi
07:06 Merkel anılarını yazdı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a uzun bir bölüm ayırdı Merkel anılarını yazdı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a uzun bir bölüm ayırdı
07:05 İsrail ile Lübnan arasında sağlanan ateşkes antlaşması yürürlüğe girdi İsrail ile Lübnan arasında sağlanan ateşkes antlaşması yürürlüğe girdi
06:58 Bitlis’te 4.3 büyüklüğünde deprem Bitlis'te 4.3 büyüklüğünde deprem
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2024 19:05:43. #1.11#
SON DAKİKA: İlkadım Belediyesi Çözüm Merkezi'nin Başarılı İletişim Stratejisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.