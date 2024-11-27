İlkadım Belediyesi Çözüm Merkezi\'nin Başarılı İletişim Stratejisi

Yerel

Samsun'un İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, "Başarılı bir belediye olmanın ilk kuralının hemşehrilerimizle iyi bir iletişim kurmak olduğunu düşünüyoruz. Yaklaşık 9 ay gibi kısa bir süre içerisinde 12 binden fazla talep ve öneri vatandaşlarımız tarafından çözüm merkezimize iletilmiş ve büyük ölçüde dönüşleri sağlanmıştır" dedi.

İlkadım Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren İlkadım Belediyesi Çözüm Merkezi kurumsal yapısı, kolay ulaşılması ve güler yüzlü hizmet anlayışı ile 31 Mart 2024 yerel seçimlerinden bu yana geçen kısa sürede vatandaşlar tarafından beğeni toplamayı başardı. Hem yüz yüze hem telefon ile hem de internet üzerinden hizmet veren çözüm merkezi, vatandaşlar tarafından kolaylıkla ulaşılabilir olması sebebiyle büyük bir ilgi görüyor.

"Bütün talepler ivedilikle inceleniyor"

Doğru hizmetleri başarılı bir şekilde vatandaşla buluşturmanın anahtarının doğru iletişim olduğunu belirten İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, "İlkadım Belediyesi Çözüm Merkezine büyük bir önem veriyoruz. Çünkü başarılı bir belediye olmanın ilk kuralının hemşehrilerimizle iyi bir iletişim kurmak olduğunu düşünüyoruz. Gün içerisinde her fırsatta İlkadımlı hemşehrilerimizle mahallelerimizde ve sokaklarımızda sık sık bir araya geliyoruz. Ama bunun yanı sıra kurumsal olarak da hızlı ve kolay ulaşılır bir belediye olmayı amaçlıyoruz. Vatandaşlarımız günün her saatinde çözüm merkezimize ulaşarak bizlere talep ve önerilerini iletebilir. Bize ulaşan tüm talep ve öneriler gerekli müdürlüklere iletildikten sonra takip ve geri dönüşler de yine çözüm merkezi personellerimiz tarafından ivedilikle yapılmakta. Yaklaşık 9 ay gibi kısa bir süre içerisinde 12 binden fazla talep ve öneri vatandaşlarımız tarafından çözüm merkezimize iletilmiş ve büyük ölçüde dönüşleri sağlanmıştır. Disiplinli ve özverili bir çalışma sürdüren Çözüm Merkezimize vatandaşlarımız tarafından gelen olumlu görüşler bizleri mutlu ediyor. Hem gösterdikleri ilgi hem de olumlu görüşleri için tüm hemşehrilerimize yürekten teşekkür ederim" şeklinde konuştu. - SAMSUN