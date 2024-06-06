İlkadım Belediyesi, Kale Kafe'yi yaşlıların kullanımı için düzenleyecek - Son Dakika
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Yerel

İlkadım Belediyesi, Kale Kafe'yi yaşlıların kullanımı için düzenleyecek

İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, Kadifekale Mahallesi'nde restoran ve kafe olarak hizmet veren Kale Kafe'yi yaşlıların kullanımı için düzenleyeceklerini söyledi.

06.06.2024 15:26
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İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, Kadifekale Mahallesi'nde restoran ve kafe olarak hizmet veren Kale Kafe'yi yaşlıların kullanımı için düzenleyeceklerini söyledi.

Samsun'un İlkadım Belediyesi Meclisi Haziran Ayı Kapanış Toplantısı, meclis üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz'ın başkanlığında, İlkadım Belediyesi Meclis Salonunda gerçekleştirilen toplantıda, komisyonlara devredilen gündem maddeleri, meclis üyelerinin onayıyla kabul edildi.

Kadifekale Mahallesi'ndeki Kale Kafe'nin, büyüklerin kullanımı ve daha çok sosyalleşebilmeleri için yeniden düzenleneceğini açıklayan Başkan İhsan Kurnaz, "Bir önceki birleşiminizde komisyonlara devredilen gündem maddelerimizi görüştük ve karara bağladık. Alınan kararların İlkadım'ımız ve hemşehrilerimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Göreve geldiğimiz günden bu yana uyum ve iş birliği içerisinde, ortak akılla yürüttüğümüz meclis çalışmalarımız, gelecek meclislerimizde de şeffaf bir şekilde devam edecek. İlçemiz ve hemşehrilerimiz için yapacak çok işimiz olduğunu biliyoruz. Daha temiz, yaşanılabilir; spor, kültür ve turizm alanlarında kendini daha da geliştiren bir İlkadım için durmaksızın çalışıyoruz. Kadifekale Mahallemizdeki Kale Kafe'yi, aldığımız karar doğrultusunda, kıymetli büyüklerimizin kullanımı için yeniden düzenleyeceğiz. Bu dönüşümün, büyüklerimizin tüm gün evde oturmamalarına, daha çok sosyalleşmelerine katkı sağlayacağına inanıyorum. Yürüttüğümüz çalışmaların ve aldığımız kararların ilçemiz ve İlkadımlı hemşehrilerimiz için hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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