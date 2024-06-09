İlkadım Belediyesi Kreş ve Gündüz Bakımevi Yıl Sonu Gösterisi

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Samsun'un İlkadım Belediyesi bünyesinde hizmet veren kreş ve gündüz bakımevi tarafından yıl sonu gösterisi düzenlendi. Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, "TEKNOFEST kuşağı bireyler yetiştirmeye gayret ediyoruz" dedi.

İlkadım Belediyesi Kreş ve Gündüz Bakımevindeki tüm yaş kategorilerinin katıldığı yıl sonu gösterisi yoğun katılımla gerçekleştirildi. İlkadım Belediyesi bünyesindeki 8 kreşi ve 22 sınıfı ile 400 minik öğrenciye eğitim veren kreş müdürlüğü tarafından hazırlanan gösteri, izleyenlerin beğenisini topladı. İlkadım Belediyesi çok amaçlı salonda düzenlenen etkinlikte, miniklerin gösterileri, ailelerden büyük alkış aldı. 6 yaş grubundan 20 öğrenci ise gösterilerin sonunda kreşten mezun oldu.

İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, "Belediye hizmet binamızdaki kreş ve gündüz bakımevinde, öğrencilerimize sadece eğitim verilen bir yer değil. Burada doğaya saygılı, çevreye duyarlı olmaları, bilimsel ve sanatsal alanlarda da kendilerini geliştirebilmeleri için imkanlar sunuluyor. Minik öğrencilerin gösterilerdeki performanslarının, onların takım ruhu ve işbirliği yapabilmelerine, toplum içinde uyumlu birer birey olmalarına da imkan sağlıyor. Belediye binamızda bulunan kreş ve gündüz bakımevimiz, tek başına eğitim verilen bir birim değil. Burada öğrencilerimiz eğitim almanın yanı sıra sosyalleşiyor ve birlikte hareket etmeyi öğreniyor. Ailelerimizin en değerli varlıkları olan çocuklarımızın böyle güzel ortamlarda eğitim almaları, hayata katılmaları; sanatsal, kültürel, sportif becerilerini geliştirmelerini önemsiyoruz. Hayalleri olan, üretme güçlerini edindikleri kazanımlarla kuvvetlendiren TEKNOFEST kuşağı yavrularımızın bir kısmı, buradan mezun olup okul hayatına başlayacaklar. Edindikleri kazanımların, okul hayatlarında da çocuklarımıza katkı sağlayacağına inanıyorum. Bu kazanımlar yalnızca ilkokul değil lise, üniversite hatta kariyer planlamalarında da etkili olacak. Bu güzel gösteri için öğrencilerimize ve onları yetiştiren öğretmenlerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu. - SAMSUN