İlkadım Belediyesi'nden 7/24 Hizmet Anlayışı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

İlkadım Belediyesi'nden 7/24 Hizmet Anlayışı

İlkadım Belediyesi\'nden 7/24 Hizmet Anlayışı

Samsun'un İlkadım Belediyesi, ekiplerinin vatandaş memnuniyetini ön planda tutarak haftanın her günü kesintisiz hizmet sunduğunu duyurdu. Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, esnaf ve vatandaşların talepleri doğrultusunda gece-gündüz çalışmalara devam ettiklerini belirtti.

22.09.2024 16:06  Güncelleme: 16:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un İlkadım Belediyesi ekipleri, haftanın her günü saat mefhumu gözetmeksizin çalışmalarını sürdürüyor. Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, "Hizmetlerimizi hız kesmeden sürdürüyoruz, önceliğimiz her zaman vatandaşlarımızın memnuniyetidir" dedi.

İlkadım Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların konforu ve güveni için mesai mefhumu gözetmeden sıcak asfalt, asfalt yama ve kaldırım çalışmalarına devam ediyor. Ekipler, ilçenin önemli ticaret merkezlerinden olan Kale Mahallesindeki Merkez Sokak'ta akşam saatlerinde sıcak asfalt çalışması yaptı. Çalışmalar, esnaflar tarafından memnuniyetiyle karşılandı.

İlkadım'da vatandaşların memnuniyetinin ön planda tutulduğunu, tüm talep ve önerilerine kulak verildiğini ifade eden Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, "İlçemizde sıcak asfalt, asfalt yama, renkli baskı beton kaldırım çalışmalarımız hızla devam ediyor. Bunun yanı sıra, kırsal mahalle ve kent merkezi ayrımı gözetmeksizin belediyemizin sorumluluk alanında bulunan hizmetlerimizi de hız kesmeden sürdürüyoruz. Önceliğimiz her zaman vatandaşlarımızın memnuniyetidir. Öte yandan ilçemizin ticari hayatını etkilememek adına, esnaflarımızın da talebi doğrultusunda bazı çalışmalarımızı mesai saatlerimizin dışında yapıyoruz. Gece veya gündüz, hafta içi veya hafta sonu demeden hemşehrilerimiz için memnuniyeti ve konforu için sahadayız. Eşitlik ilkesini gözeterek, ilçemiz halkının her anında hep yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

İlkadım Belediyesi, Yerel Haberler, İhsan Kurnaz, Politika, İlkadım, samsun, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel İlkadım Belediyesi'nden 7/24 Hizmet Anlayışı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:29 Yer İstanbul’un göbeği İşte depremlerde on binlerce canımızı yitirmenin nedeni Yer İstanbul'un göbeği! İşte depremlerde on binlerce canımızı yitirmenin nedeni
16:16 “Trafik kazası“ yalanıyla polisi atlatmaya çalıştılar Kapalıçarşı’da filmlere konu olacak hırsızlık "Trafik kazası" yalanıyla polisi atlatmaya çalıştılar! Kapalıçarşı'da filmlere konu olacak hırsızlık
15:07 İsrail destekçisi ülkede utanç manzarası Filistin bayrağı taşıyan çocuğu böyle gözaltına alındılar İsrail destekçisi ülkede utanç manzarası! Filistin bayrağı taşıyan çocuğu böyle gözaltına alındılar
12:21 Nevzat Bahtiyar’ın itirafları bakanlığı harekete geçirdi 3 kişilik özel ekip soluğu Diyarbakır’da aldı Nevzat Bahtiyar'ın itirafları bakanlığı harekete geçirdi! 3 kişilik özel ekip soluğu Diyarbakır'da aldı
15:37 Adı Fener ile anılıyordu Kerem Aktürkoğlu, derbi öncesi tarafını belli etti Adı Fener ile anılıyordu! Kerem Aktürkoğlu, derbi öncesi tarafını belli etti
15:33 Bu bölgeye dikkat Meteoroloji uzmanı grafik paylaşıp uyardı: Ciddi taşkınlar olabilir Bu bölgeye dikkat! Meteoroloji uzmanı grafik paylaşıp uyardı: Ciddi taşkınlar olabilir
15:28 Fıtık için gittiği doktorda hayatının şokunu yaşadı Doğuştan böyleymiş Fıtık için gittiği doktorda hayatının şokunu yaşadı! Doğuştan böyleymiş
15:05 Büyük saldırı her an başlayabilir Büyük saldırı her an başlayabilir
15:03 BM 79. Genel Kurulu’na katılacak First Lady’nin şıklığı çok konuşuldu BM 79. Genel Kurulu'na katılacak First Lady'nin şıklığı çok konuşuldu
14:53 Haberler.com ekibi, Park Of İstanbul’u ziyaret etti Haberler.com ekibi, Park Of İstanbul'u ziyaret etti
14:48 İstanbul Havalimanı, yine Avrupa’nın zirvesinde İstanbul Havalimanı, yine Avrupa'nın zirvesinde
14:46 Galatasaray’da 2 yıldız derbide yok Galatasaray'da 2 yıldız derbide yok
14:04 Alkol ve sigara ruh ve beden dengesini nasıl etkiliyor Yasemin Akpınar anlattı Alkol ve sigara ruh ve beden dengesini nasıl etkiliyor? Yasemin Akpınar anlattı
13:52 Hamza Dağ’dan elektrik faciası çıkışı: Başkan olsaydım vicdani sorumluluğu üstüme alırdım Hamza Dağ'dan elektrik faciası çıkışı: Başkan olsaydım vicdani sorumluluğu üstüme alırdım!
13:44 Ehliyet sahiplerine önemli uyarı Ehliyet sahiplerine önemli uyarı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.09.2024 17:39:43. #1.11#
SON DAKİKA: İlkadım Belediyesi'nden 7/24 Hizmet Anlayışı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement