İlkadım Belediyesi\'nden 7/24 Hizmet Anlayışı

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Samsun'un İlkadım Belediyesi ekipleri, haftanın her günü saat mefhumu gözetmeksizin çalışmalarını sürdürüyor. Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, "Hizmetlerimizi hız kesmeden sürdürüyoruz, önceliğimiz her zaman vatandaşlarımızın memnuniyetidir" dedi.

İlkadım Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların konforu ve güveni için mesai mefhumu gözetmeden sıcak asfalt, asfalt yama ve kaldırım çalışmalarına devam ediyor. Ekipler, ilçenin önemli ticaret merkezlerinden olan Kale Mahallesindeki Merkez Sokak'ta akşam saatlerinde sıcak asfalt çalışması yaptı. Çalışmalar, esnaflar tarafından memnuniyetiyle karşılandı.

İlkadım'da vatandaşların memnuniyetinin ön planda tutulduğunu, tüm talep ve önerilerine kulak verildiğini ifade eden Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, "İlçemizde sıcak asfalt, asfalt yama, renkli baskı beton kaldırım çalışmalarımız hızla devam ediyor. Bunun yanı sıra, kırsal mahalle ve kent merkezi ayrımı gözetmeksizin belediyemizin sorumluluk alanında bulunan hizmetlerimizi de hız kesmeden sürdürüyoruz. Önceliğimiz her zaman vatandaşlarımızın memnuniyetidir. Öte yandan ilçemizin ticari hayatını etkilememek adına, esnaflarımızın da talebi doğrultusunda bazı çalışmalarımızı mesai saatlerimizin dışında yapıyoruz. Gece veya gündüz, hafta içi veya hafta sonu demeden hemşehrilerimiz için memnuniyeti ve konforu için sahadayız. Eşitlik ilkesini gözeterek, ilçemiz halkının her anında hep yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - SAMSUN