İlkadım Belediyesi'nden İhtiyaç Sahiplerine Sıcak Yemek Desteği - Son Dakika
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Yerel

İlkadım Belediyesi'nden İhtiyaç Sahiplerine Sıcak Yemek Desteği

İlkadım Belediyesi\'nden İhtiyaç Sahiplerine Sıcak Yemek Desteği

İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, sosyal belediyecilik anlayışıyla ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek hizmeti sunmaya devam ettiklerini belirtti. Aşevinde üretilen yemekler hijyenik koşullarda paketlenerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

11.12.2024 16:31  Güncelleme: 16:35
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Samsun'un İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, sosyal belediyecilik anlayışı ile gönüllere dokunduklarını belirterek, "İyilik soframız paylaştıkça bereketleniyor" dedi.

İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz tarafından sosyal belediyecilik anlayışı ile gönüllere dokunan hizmetler aralıksız devam ederken İlkadım Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Aşevi, haftanın her günü ihtiyaç sahipleri için 3 çeşit sıcak yemek üretiyor. Aşevinde üretilen yemekler sıcak pres yöntemi ile hijyen standartlarına uygun olarak paketlenerek belediye personelleri tarafından ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

"İlkadımlı hemşehrilerimizle büyük bir aile olduk"

Sosyal sorumluluk projelerine büyük önem veren İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, Karadeniz'in en büyük ilçesi olarak en büyük projelerinin İlkadım'ı büyük bir aile yapmak olduğunu söyleyerek, "İlkadım ilçemizde her yaştan vatandaşımız için hem var olan hizmetleri sürdürüyor hem de yeni projeler üretmeye devam ediyoruz. Ama en büyük amacımız gönül bağlarımızı güçlendirerek hem modern hem de huzurlu bir kent olmak. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüz tarafından birçok vatandaşımıza hizmet ulaştırıyoruz. Bunlardan en önemlisi de çok sayıda vatandaşımıza sıcak yemek hizmeti sağlıyoruz. Gerek maddi gerekçeler, gerek yaşları ve gerekse ailevi durumları nedeni ile sıcak yemeğe ulaşmakta güçlük çeken vatandaşlarımıza üç çeşit yemek ile hizmet ediyoruz. Kendi ailemizin bir parçası olarak gördüğümüz ihtiyaç sahipleri vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçlarını karşılayacak yeni projelere de hayat vermek için planlamalarımız devam ediyor" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İlkadım Belediyesi'nden İhtiyaç Sahiplerine Sıcak Yemek Desteği - Son Dakika

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