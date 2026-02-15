Başkan Kurnaz: "İbadethanelerimizi Ramazan ayına hazırlıyoruz"

Samsun'un İlkadım Belediyesi'nin ibadethane temizliği çalışmaları, Ramazan ayı öncesinde hızlandı. Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, ilçedeki tüm cami ve mescitler için temizlik çalışmalarının başlatıldığını söyledi.

İlkadım Belediyesi tarafından 2024 yılında başlatılan ve vatandaşları tarafından takdir ve beğeni toplayan hizmetlerinden birisi olan ibadethane temizliği çalışmaları devam ediyor. Cami cemaatlerinin daha sağlıklı, daha hijyenik ve daha güvenilir ortamlarda ibadetlerini yerine getirmeleri amacıyla başlatılan çalışmalar, Ramazan ayı öncesinde özellikle cami ve mescitlerde yoğunlaştı. Ramazan ayında vatandaşlar tarafından sıkça kullanılacak olan cami ve mescitler ekipler tarafından titizlikle temizleniyor.

Cami temizliği çalışmalarından dolayı, cami görevlileri, cemaatler ve vatandaşlardan olumlu geri dönüşler aldıklarını söyleyen İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, "Cami temizliği çalışmamızı, yalnızca ibadethanelerin hijyenini sağlamak için değil aynı zamanda vatandaşlarımızın sağlığını da korumaya yönelik önemli bir adımdır. Temiz ibadethaneler hem ruhani huzurun hem de fiziksel sağlığın korunmasına önemli bir katkıda bulunuyor. Bu noktada ekiplerimiz, ibadethanelerimizdeki temizlik çalışmaları kapsamında halıları, ayakkabılıkları, camları temizliyor; şadırvan ve tuvaletlerin yıkanması işlemlerini yapıyor. Ortak kullanım alanlarının bir hayli fazla olduğu ibadethanelerimizin temizliğine son derece önem veriyoruz. Özellikle ramazan ayında sıkça kullanılacak olan cami ve mescitlerimizde yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Ramazan ayına sayılı günler kala sık sık kullanılacak olan cami ve mescitlerin temizlik işlemlerine devam ederek, vatandaşlarımızın daha sağlıklı ve hijyenik ortamlarda ibadetlerini gerçekleştirmesini arzu ediyoruz. İlkadım'da vatandaşlarımız ve din görevlilerimizce olumlu geri dönüşler aldığımız ibadethane temizliği çalışmamıza, Ramazan ayı boyunca ilçemiz genelinde devam edeceğiz" dedi. - SAMSUN