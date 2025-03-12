İlkadım Belediyesi'nden Refakatçi ve Konukevi Hizmeti - Son Dakika
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İlkadım Belediyesi'nden Refakatçi ve Konukevi Hizmeti

İlkadım Belediyesi\'nden Refakatçi ve Konukevi Hizmeti

Samsun'un İlkadım Belediyesi, şehir dışından gelen vatandaşlar ve hasta yakınları için Refakatçi ve Konukevi hizmetini başlattı. Başkan İhsan Kurnaz, sosyal projelere büyük önem verdiklerini vurguladı ve Ramazan ayında vatandaşlarla teravih namazlarında bir araya geldi.

12.03.2025 15:02  Güncelleme: 15:05
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Samsun'un İlkadım Belediyesi tarafından hayata geçirileni şehir dışından gelen vatandaşlar ve hasta yakınları için hizmet veren Refakatçi ve Konukevi hizmete başladı. Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, sosyal projelere büyük önem verdiklerini söyledi.

İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, Ramazan ayında teravih buluşmaları kapsamında vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Her gün farklı bir mahallede teravih namazı kılan ve sonrasında vatandaşlarla sohbet eden Başkan İhsan Kurnaz, belediyenin projeleri ve devam eden çalışmalar hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

İlkadım Belediyesi Refakatçi ve Konukevi'ndeki çalışmaların tamamlanarak hizmete başladığını belirten Başkan İhsan Kurnaz, ilçeye gelen misafirler ve hasta yakınlarını en iyi şekilde ağırlayacaklarını kaydetti. İlkadım Belediyesi olarak sosyal projelere büyük önem verdiklerini vurgulayan Başkan İhsan Kurnaz, "Ramazan ayının bereketini, kardeşlik ve paylaşma duygusunu hemşehrilerimizle birlikte yaşıyoruz. Her gün farklı bir camide teravih namazı kıldıktan sonra vatandaşlarımızla bir araya geliyor, onların talep ve önerilerini dinliyoruz. Belediyemizin yürüttüğü projeler hakkında bilgilendirme yaparak, vatandaşlarımızın beklentilerini de dikkate alıyoruz. Sosyal projeler, bizim için büyük bir öneme sahip. Bu kapsamda, ilçemize gelen misafirlerimizi ve hastanelerde yakınları bulunan refakatçileri ağırlayacağımız İlkadım Belediyesi Refakatçi ve Konukevi hizmete başladı. Özellikle hastanelerin yoğun bakım servislerinde tedavi gören hastaların, Samsun'un merkez ilçeleri dışından veya şehir dışından gelen yakınları, bu hizmetten ücretsiz olarak yararlanabilecek. İlkadım Belediyesi olarak, vatandaşlarımızın her anında yanlarında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İlkadım Belediyesi'nden Refakatçi ve Konukevi Hizmeti - Son Dakika

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