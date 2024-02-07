İlkadım Belediyesi Öğrencilere Alışveriş Kartları Dağıttı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

İlkadım Belediyesi Öğrencilere Alışveriş Kartları Dağıttı

İlkadım Belediyesi Öğrencilere Alışveriş Kartları Dağıttı

İlkadım Belediyesi, Dededen Toruna Eğitim Desteği Projesi kapsamında 450 öğrenciye alışveriş kartları teslim etti. Öğrenciler, aldıkları kartlarla günlük 30 TL'lik alışveriş yapabilecek.

07.02.2024 16:46  Güncelleme: 16:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

SAMSUN (İHA) – İlkadım Belediyesi tarafından Dededen Toruna Eğitim Desteği Projesi çerçevesinde ilk etapta 450 öğrenciye alışveriş kartları teslim edildi. Öğrenciler aldıkları kartlar ile günde 30 TL'lik alışveriş yapabilecek.

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş tarafından gençlerin eğitim ve öğretim hayatlarında başarılı olmaları adına yürütülen projelere devam ediliyor. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından İlkadım'da ikamet eden ailelerin eğitim alan çocukları için başlatılan Dededen Toruna Eğitim Desteği Projesi'nden ilk etapta 450 öğrenci faydalanacak. Törende Başkan Demirtaş tarafından öğrencilere alışveriş kartları teslim edildi.

Dededen Toruna Eğitim Desteği Projesi hakkında bilgi veren İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın yarınlarını inşa ediyoruz. İlkadım Belediyesi olarak bizler, yavrularımızın eğitim yolculuğunda her zaman yanlarında olacağız. İçinden geçtiğimiz ekonomik şartların zorlu sürecinde bir nebze de olsa sizlere destek vermek için bu yıl Deden Toruna Eğitim Desteği Projesiyle öğrencilerimiz başta okul kantinlerin olmak üzere günlük 30 TL hesaplarına yüklenecek kartla temel ihtiyaçlarını karşılayacak. Elimizden geldiğince bu tür hizmetlerimize devam edeceğiz. Eğitim desteğimiz hayırlı olsun" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Hamas: Ateşkes için Türkiye'nin garantör olmasını istedik
    22:11 Hamas: Ateşkes için Türkiye'nin garantör olmasını istedik

    İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun her biri 45 gün sürecek üç aşamalı esir takası ve ateşkes önerisini reddetmesinin ardından Hamas'tan ilk açıklama geldi. Hamas Siyasi Büro Üyesi Usame Handan yaptığı açıklamada, "Gazze'de ateşkes için sunduğumuz teklifte Mısır, Katar, Türkiye, Rusya ve BM'nin her türlü anlaşmada garantör olmalarını talep ettik." dedi.

  • İsrail Başbakanı Netanyahu, Hamas'ın önerdiği ateşkes teklifini reddetti
    21:10 İsrail Başbakanı Netanyahu, Hamas'ın önerdiği ateşkes teklifini reddetti

    Hamas'ın İsrail'e her biri 45 gün sürecek üç aşamalı esir takası ve ateşkes önerisine İsrail'den yanıt geldi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas'ın önerisini reddederek Gazze'de yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah bölgesine saldırı hazırlığı için orduya emir verdiklerini söyledi. Netanyahu, "Zafere ulaşacağız. Bu yıllar değil sadece aylar içinde olacak. Tam bir zaferden başka seçenek yok. İsrail ordusu Gazze'de aktif olmaya devam edecek." dedi.

  • Azerbaycan bir kez daha
    20:55 Azerbaycan bir kez daha "Aliyev" dedi, Erdoğan tebrik etti

    Azerbaycan'da yapılan sandık çıkış anketine göre, İlham Aliyev cumhurbaşkanı seçiminde oyların yüzde 93,9'unu aldı. Aliyev'i arayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı seçiminde kazandığı zafer nedeniyle tebrik etti.

  • AK Parti'nin Şanlıurfa aday tanıtım toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yakın durmak isteyen partililer birbirleriyle itişti
    20:41 AK Parti'nin Şanlıurfa aday tanıtım toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yakın durmak isteyen partililer birbirleriyle itişti

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda adaylarını tanıttı. Toplantı sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yakın durarak poz vermek isteyen partililer, birbirleriyle mücadele ederek kısa süre bir itişme yaşadılar.

  • Çağlayan'daki terör saldırısında ölen Karataş'ın kızından Vali Davut Gül'e: Annemi neden kurtaramadınız?
    20:09 Çağlayan'daki terör saldırısında ölen Karataş'ın kızından Vali Davut Gül'e: Annemi neden kurtaramadınız?

    Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda polis kontrol noktasına yönelik yapılan silahlı saldırıda hayatını kaybeden Dilfıraz Karataş son yolculuğuna uğurlandı. Törende ayakta durmakta güçlük çeken Karataş'ın kızı İstanbul Valisi Davut Gül'e ağlayarak, "Annemi neden kurtaramadınız?" dedi. Vali Gül, Karataş'ın kızının koluna girerek destek oldu.

  • Gazeteci Fatih Altaylı hakkında 2 yıla kadar hapis istemi
    18:06 Gazeteci Fatih Altaylı hakkında 2 yıla kadar hapis istemi

    Gazeteci Fatih Altaylı hakkında, bir gencin Filistin yürüyüşünden dönen bir vatandaşa taşıdığı bayrak gerekçesiyle yumruk atması sonrasında yaptığı "Eline sağlık" paylaşımı nedeniyle suçu ve suçluyu övme suçundan 2 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi. Mahkeme, Altaylı hakkında duruşma yapılmaksızın basit yargılama usulüyle yargılama yapılmasına hükmetti.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şanlıurfa'da 1314 deprem konutunun anahtar teslimini yaptık
    17:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şanlıurfa'da 1314 deprem konutunun anahtar teslimini yaptık

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanlıurfa'da Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni'nde açıklamalarda bulundu. 1314 konutun anahtar tesliminin yapıldığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şanlıurfa'da 4 bin konutun yapımı devam ediyor. Bunları da hak sahibi kardeşlerime peyderpey teslim edeceğiz. Deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın hiçbirine mahcup olmamak için canla başla çalışmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

  • Real Betis Başkanı: Bakambu transferi için Galatasaray'a 5 milyon euro ödemedik
    17:40 Real Betis Başkanı: Bakambu transferi için Galatasaray'a 5 milyon euro ödemedik

    Real Betis Kulübü Başkanı Angel Haro, Galatasaray'dan aldıkları Cedric Bakambu transferi için çarpıcı iddialarda bulundu. Haro, Bakambu transferi için Galatasaray'a 5 milyon euro ödemediklerini, o paranın içerisinde oyuncunun maaşının da olduğunu söyledi.

İlkadım Belediyesi, Necattin Demirtaş, Eğitim Desteği, İlkadım, Eğitim, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İlkadım Belediyesi Öğrencilere Alışveriş Kartları Dağıttı - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2024 22:47:55. #1.13#
SON DAKİKA: İlkadım Belediyesi Öğrencilere Alışveriş Kartları Dağıttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement