İlkadım Belediyesi Öğrencilere Alışveriş Kartları Dağıttı

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SAMSUN (İHA) – İlkadım Belediyesi tarafından Dededen Toruna Eğitim Desteği Projesi çerçevesinde ilk etapta 450 öğrenciye alışveriş kartları teslim edildi. Öğrenciler aldıkları kartlar ile günde 30 TL'lik alışveriş yapabilecek.

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş tarafından gençlerin eğitim ve öğretim hayatlarında başarılı olmaları adına yürütülen projelere devam ediliyor. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından İlkadım'da ikamet eden ailelerin eğitim alan çocukları için başlatılan Dededen Toruna Eğitim Desteği Projesi'nden ilk etapta 450 öğrenci faydalanacak. Törende Başkan Demirtaş tarafından öğrencilere alışveriş kartları teslim edildi.

Dededen Toruna Eğitim Desteği Projesi hakkında bilgi veren İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın yarınlarını inşa ediyoruz. İlkadım Belediyesi olarak bizler, yavrularımızın eğitim yolculuğunda her zaman yanlarında olacağız. İçinden geçtiğimiz ekonomik şartların zorlu sürecinde bir nebze de olsa sizlere destek vermek için bu yıl Deden Toruna Eğitim Desteği Projesiyle öğrencilerimiz başta okul kantinlerin olmak üzere günlük 30 TL hesaplarına yüklenecek kartla temel ihtiyaçlarını karşılayacak. Elimizden geldiğince bu tür hizmetlerimize devam edeceğiz. Eğitim desteğimiz hayırlı olsun" dedi. - SAMSUN