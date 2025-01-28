İlkadım Belediyesi Ücretsiz Düğün Salonu Projesiyle 37 Çifte Destek Oldu - Son Dakika
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İlkadım Belediyesi Ücretsiz Düğün Salonu Projesiyle 37 Çifte Destek Oldu

İlkadım Belediyesi Ücretsiz Düğün Salonu Projesiyle 37 Çifte Destek Oldu

Samsun'un İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirilen ücretsiz düğün salonu projesinden 2024 yılında 37 çiftin faydalandığını duyurdu. Proje, maddi imkanı kısıtlı ailelerin düğün hazırlıklarına katkı sağlamak amacıyla uygulanıyor.

28.01.2025 14:13  Güncelleme: 14:15
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Samsun'un İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, ücretsiz düğün salonu projesinden 37 çiftin faydalanarak dünya evine girdiğini açıkladı.

Sosyal Belediyecilik anlayışıyla vatandaşlara en iyi hizmeti sunmayı hedefleyen İlkadım Belediyesi, Başkan İhsan Kurnaz tarafından hayata geçirilen ücretsiz düğün salonu hizmetine de devam ediyor. İhtiyaç sahibi ailelerin çocuklarının mutlu günlerine katkı sağlamak amacıyla hayata geçirilen projeden 2024 yılında 37 çift faydalandı.

Ücretsiz düğün salonu projesi ile maddi imkanları kısıtlı olan ailelerin düğün hazırlıklarına, önemli bir katkı sağlandığını söyleyen Başkan İhsan Kurnaz, "Seçim kampanyamızdaki önemli vaatlerimizden birisi olan ücretsiz düğün salonu projemiz devam ediyor. Maddi imkanları kısıtlı olan ailelerimiz belediyemize gelerek başvurularını yapıyorlar ve değerlendirmeler sonucunda da içerisinde ikramların ve müzik hizmetinin yer aldığı ücretsiz düğün salonu hizmetimizden faydalanıyorlar. Gelinlik ve damatlık ise Büyükşehir Belediyemiz tarafından sağlanıyor. Bu noktada Büyükşehir Belediye Başkanımız Halit Doğan'a teşekkür ediyorum. Projemiz vatandaşlarımız tarafından da sevildi ve olumlu geri dönüşler aldık. Projemize başladığımız günden bugüne kadar 37 ailemiz bu hizmetimizden yararlandı. 2025 yılında da maddi imkanları kısıtlı ailelerimiz için ücretsiz düğün salonu hizmetimize devam edeceğiz" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İlkadım Belediyesi Ücretsiz Düğün Salonu Projesiyle 37 Çifte Destek Oldu - Son Dakika

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