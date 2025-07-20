İlkadım\'da Yaz Kültür, Sanat ve Spor Dolu Geçiyor

Samsun'un İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, "İlkadım'da yazı yalnızca sıcak günler olarak değil, kültür, sanat ve sporla iç içe geçen bir mevsim olarak yaşıyoruz" dedi.

İlkadım Belediyesi tarafından yaz boyunca her yaştan vatandaşa hitap eden etkinliklerle ilçe, adeta bir kültür, sanat ve spor merkezine dönüştü. Çocuklardan gençlere, yetişkinlerden sporseverlere kadar geniş bir kitleye ulaşan programlarla İlkadım'da yaz mevsimi dopdolu geçiyor.

İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, ilçede sürdürülen sosyal ve kültürel faaliyetlerin artarak devam edeceğini vurguladı. Kurnaz, "İlkadım'da yaşayan her bir vatandaşımız, bu yaz mutlaka bir etkinlikte kendini buluyor. Kültürün, sanatın ve sporun birleştirici gücüne inanıyoruz. İlkadım'ı yalnızca altyapı ve üstyapı hizmetleriyle değil; yaşamın her alanına dokunan sosyal projelerle de geliştirmeyi sürdürüyoruz. Bizim için hizmet, yalnızca yol yapmak değil; yüzlerde tebessüm oluşturabilmektir. Bu anlayışla yaz mevsimini İlkadım'a yakışır şekilde dolu dolu yaşamaya devam ediyoruz" dedi.

'Bizim Mahalle' etkinliği ile her hafta farklı bir mahallede şişme oyun alanları, tiyatro ve sinema gösterimleri, çeşitli ikramlar ve sahne performanslarıyla ailelerin ve çocukların keyifli vakit geçirdiğini kaydeden Başkan Kurnaz, "Ayrıca son olarak düzenlediğimiz İlkadım Yamaç Paraşütü etkinliği ile gençlerimiz ve sporseverler unutulmaz anlar yaşadı. Adrenalin dolu dakikaların yaşandığı bu organizasyon, gökyüzüne uzanmak isteyen onlarca vatandaşımızı bir araya getirdi. Gençlerimizi ekranların başından kaldırıp doğayla, sporla ve gerçek yaşamla buluşturmak istiyoruz. Bu düşüncelerle yaz boyunca etkinliklerimiz kesintisiz şekilde devam edecek" diye konuştu. - SAMSUN