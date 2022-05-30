İlkokul öğrencileri Bergama tarihini öğreniyor

Kültürel miras farkındalık çalışmaları çerçevesinde, ilkokul öğrencilerine yönelik yapılan bilgilendirme derslerinin ardından çocuklar, Bergama'daki tarihi ve ören yerlerini gezmeye başladı. Öğrenciler, sınıflarında anlatılan bilgileri yerinde birebir gezerek pekiştirdi.

Bergama UNESCO Alan Başkanlığının ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde gerçekleştirdiği proje, geçtiğimiz yıl kasım ayında başladı. İlçe genelinde bulunan tüm ilkokullarda 4 bin 341 öğrenciye ulaşıldı. Okullardaki sunumlarda; kültürel miras, koruma, UNESCO Dünya Miras Listesinde bulunmanın önemi ve ilkler şehri Bergama'nın üstün evrensel değerleri anlatıldı. Tamamlanan eğitimlerin ardından öğrenciler, şimdide tarihi ve ören yerlerini gezmeye başladı. Alan gezileri ile sınıflarda bugüne kadar anlatılan Bergama'nın Dünya Miras Alanı ile ilkokul öğrencileri buluşmaya başladı.

Çalışmanın ikinci aşamasına geçildi

Geçtiğimiz hafta çalışmanın ikinci aşamasına geçilerek, alan eğitimlerine başlandı. Kozak bölgesi ilkokullarından; Aşağıbey, Aşağıcuma, Çamavlu, Karaveliler, Kıranlı, Yukarıbey İlkokulları ile Sarıdere İlkokulundan gelen toplam 173 öğrenci, bu hafta ise Ayaskent, Göçbeyli, Bölcek ve Narlıca İlkokullarından gelen toplam 209 öğrenci, Bergama'nın evrensel öneme sahip değerlerini yerinde görerek tanıma fırsatı yakaladı. Öğrencilerin çoğu, tarihi ve ören yerlerini ilk kez gördüklerini söylerken, öğrencilerin Bergama'nın miras alanı karşısındaki şaşkınlıkları ve mutlulukları yüzlerinden okundu. Çalışmanın, ilçedeki tüm ilkokulları kapsayacak şekilde devam edeceği ifade edilirken, Kültürel Miras Farkındalık Eğitimleri önümüzdeki yıl ortaokul için yapılacak. - İZMİR