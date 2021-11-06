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İlkokul öğrencilerinden şehitliğe anlamlı ziyaret - Son Dakika

İlkokul öğrencilerinden şehitliğe anlamlı ziyaret

06.11.2021 09:23
İlkokul öğrencilerinden şehitliğe anlamlı ziyaret

Adana'nın Kozan İlçesinde Tarihi İnkılap İlkokulu öğrencileri, Kozan Garnizon ve Polis Şehitliğini ziyaret ederek şehitler için dua ettiler.

Adana'nın Kozan İlçesinde Tarihi İnkılap İlkokulu öğrencileri, Kozan Garnizon ve Polis Şehitliğini ziyaret ederek şehitler için dua ettiler.

Kozan'da İnkılap İlkokulu öğrencileri, şehitliği ziyaret vatan için canını feda eden mehmetçikler için dua etti. Ziyarete eşlik eden Hoşkadem Camii İmam Hatibi Abdurrahman Yılmaz, vatan için canlarını feda eden şehitler için dua okudu. Akabinde öğrencilere şehit mertebesinin kutsallığını dile getiren bir konuşma yaptı. Konuşmasında, herkese şehitliğin nasip olmadığını, şehitliğin çok yüce bir mertebe olduğunu aktaran Yılmaz, vatanın birlik ve bütünlüğü için tarihten bu yana bir çok vatanseverin canlarından vazgeçerek çocuklara ve ailelere gençlere bir vatan bırakmak için mücadele ettiğini aktardı. Öğrenciler şehitlik ziyaretinin ardından okullarına dönerken duygu dolu anlar yaşadılar. - ADANA

İlkokul öğrencilerinden şehitliğe anlamlı ziyaret
İlkokul öğrencilerinden şehitliğe anlamlı ziyaret
İlkokul öğrencilerinden şehitliğe anlamlı ziyaret
İlkokul öğrencilerinden şehitliğe anlamlı ziyaret

Kozan, Polis, Adana, dua, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel İlkokul öğrencilerinden şehitliğe anlamlı ziyaret - Son Dakika


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