Miniklere Polislik Mesleği Tanıtıldı - Son Dakika
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Miniklere Polislik Mesleği Tanıtıldı

Miniklere Polislik Mesleği Tanıtıldı
18.06.2026 12:02
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Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Bilgi Teknolojileri Şube Müdürlüğü'nü ziyaret eden Şehit Ayhan Sarıçiçek İlkokulu 3. sınıf öğrencilerine kapsamlı bir eğitim verildi. Eğitimde şehir kamera sistemleri, 112 Acil Müdahale Hattının etkin kullanımı, kişisel güvenlik kuralları, trafik kuralları ve güvenli internet kullanımı gibi konular işlenirken, polislik mesleğinin tanıtımı da yapılarak minik öğrencilere bilinç kazandırıldı.

Afyonkarahisar'da polis tarafından ilkokul öğrencilerine eğitim verilip polislik mesleğinin tanıtımı yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Bilgi Teknolojileri Şube Müdürlüğünü ziyaret eden Şehit Ayhan Sarıçiçek İlkokulu 3.'ncü sınıf öğrencilerine burada eğitim verildi. Eğitim çalışmasında miniklere 'şehir kamera sistemleri, 112 Acil Müdahale Hattının etkin kullanımı, kişisel güvenlik kuralları, trafik kuralları, güvenli internet kullanımı' gibi konularda eğitim verilerek polislik mesleğinin tanıtımı yapıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü, Yerel Haberler, Güvenlik, Trafik, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Miniklere Polislik Mesleği Tanıtıldı - Son Dakika

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