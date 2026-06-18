Miniklere Polislik Mesleği Tanıtıldı

Afyonkarahisar'da polis tarafından ilkokul öğrencilerine eğitim verilip polislik mesleğinin tanıtımı yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Bilgi Teknolojileri Şube Müdürlüğünü ziyaret eden Şehit Ayhan Sarıçiçek İlkokulu 3.'ncü sınıf öğrencilerine burada eğitim verildi. Eğitim çalışmasında miniklere 'şehir kamera sistemleri, 112 Acil Müdahale Hattının etkin kullanımı, kişisel güvenlik kuralları, trafik kuralları, güvenli internet kullanımı' gibi konularda eğitim verilerek polislik mesleğinin tanıtımı yapıldı. - AFYONKARAHİSAR