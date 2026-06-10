İmam Ali Tugayları Silahlarını Teslim Etti - Son Dakika
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İmam Ali Tugayları Silahlarını Teslim Etti

10.06.2026 17:28
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Irak'ta İmam Ali Tugayları, hükümete silah envanterini teslim etti. Süreç güvenlik için yürütülüyor.

Irak'taki Şii milis güçlerden İmam Ali Tugayları, silah envanterini hükümete teslim etti.

Irak'ta hükümete bağlı Devlet Kontrolünde Silahların Toplanması ve Bağların Kesilmesi Komisyonu tarafından yapılan yazılı açıklamada, Şii milis gücü İmam Ali Tugayları'na ait personel bilgileri ile silah envanteri ve araç kayıtlarının teslim alındığı belirtildi. Açıklamada, devlet kontrolü dışında bulunan silahlı yapıların tasfiyesi ve güvenlik güçlerine entegrasyonu amacıyla yürütülen sürecin, Başbakan ve Silahlı Kuvvetler Başkomutanı'nın programı doğrultusunda ve parlamentonun onayladığı plan çerçevesinde sürdüğü belirtildi.

Teslim işleminin Irak Yüksek Komisyonu tarafından, Komisyon Başkanı Orgeneral Kays el-Muhammedavi gözetiminde, komite üyeleri ve İmam Ali Tugayları temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildiği aktarıldı. - BAĞDAT

Kaynak: İHA

Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Dünya, Yerel, Irak, Son Dakika

Son Dakika Yerel İmam Ali Tugayları Silahlarını Teslim Etti - Son Dakika

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