İmam Dualar Sırasında Fenalaştı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

İmam Dualar Sırasında Fenalaştı

Geniş Video İzle

MHP Aydın'da Alparslan Türkeş'i anma programında imam tansiyon düşmesi nedeniyle bayıldı.

04.04.2025 15:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in ölümünün 28'inci yıl dönümü dolayısıyla anma programları düzenlendi. MHP Aydın İl Başkanlığı tarafından Türkeş'i anmak için parti binası önünde lokma hayrı yapıldı.

İMAM DUA EDERKEN BAYILDI

Düzenlenen programda konuşmaların ardından duaya geçildi. İmam Lütfullah Güldemir, dua etmeye başladı. Güldemir dua esnasında bin anda fenalaşarak yere yığıldı. İmam yere düşerken yanındakilerin "Kalp krizi geçiriyor" dedikleri duyuldu. Yapılan ihbarın ardından olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Güldemir'in sağlık durumunun iyi olduğu, tansiyonunun düşmesi sonucu fenalaştığı öğrenildi.

Alparslan Türkeş'i anma programında imam dua ederken

BAHÇELİ 66 GÜN SONRA İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkeş'in vefatının 28'inci yılında mezarını ziyaret etti. Yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle 28 Ocak'tan bu yana görüntü vermeyen Bahçeli, Türkeş'in mezarı başında düzenlenen anma törenine katılarak 66 gün sonra ilk kez görüntülendi. Partililer tarafından etten bir koridorun arasından Türkeş'in kabrine ilerleyen Bahçeli, gazetecilerin kamerasına saniye saniye yansıdı. Bahçeli'nin yaşadığı sağlık sorunlarının etkisiyle hayli zayıfladığı dikkatlerden kaçmadı.

İmam Dualar Sırasında Fenalaştı
Kaynak: İHA

Alparslan Türkeş, Alparslan Türkeş, Yerel Haberler, Başbuğ Türkeş, Politika, Tansiyon, Sağlık, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İmam Dualar Sırasında Fenalaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Pep Guardiola, Jose Mourinho’yu haklı buldu: Onu şimdi anlıyorum Pep Guardiola, Jose Mourinho'yu haklı buldu: Onu şimdi anlıyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mattia Ahmet Minguzzi’nin ailesiyle görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesiyle görüştü
Şanlıurfa’da göçük altından kurtarılan 3 işçi hayatını kaybetti Şanlıurfa'da göçük altından kurtarılan 3 işçi hayatını kaybetti
Otomobille tır çarpıştı: 4 kişi yaşamını yitirdi Otomobille tır çarpıştı: 4 kişi yaşamını yitirdi
Trump’ın gümrük vergileri ABD’ye pahalıya patladı Borsadaki 1 günlük kayıp öyle böyle değil Trump'ın gümrük vergileri ABD'ye pahalıya patladı! Borsadaki 1 günlük kayıp öyle böyle değil!
18 saat sonra paylaşım yaptılar Fenerbahçe, olaylı derbiden sonraki sessizliğini bozdu 18 saat sonra paylaşım yaptılar! Fenerbahçe, olaylı derbiden sonraki sessizliğini bozdu
Volkan Demirel’den Fenerbahçe sorusuna flaş yanıt Volkan Demirel'den Fenerbahçe sorusuna flaş yanıt
Kemal Kılıçdaroğlu: Partimizi iç çekişmelere sevk etmemek için aday olmayacağım Kemal Kılıçdaroğlu: Partimizi iç çekişmelere sevk etmemek için aday olmayacağım
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan CHP’nin boykot çağrısına ilk tepki Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'nin boykot çağrısına ilk tepki
Mezarlığa çakarlı araçla geldi Bahçeli’nin yanına çağırdığı çocuk bakın kim çıktı Mezarlığa çakarlı araçla geldi! Bahçeli'nin yanına çağırdığı çocuk bakın kim çıktı
Bahçeli, Genel Merkez’de Partililere ’’Bozkurt’’ selamıyla karşılık verdi Bahçeli, Genel Merkez'de! Partililere ''Bozkurt'' selamıyla karşılık verdi

15:02 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan CHP’nin boykot çağrısına ilk tepki Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'nin boykot çağrısına ilk tepki
15:01 Mezarlığa çakarlı araçla geldi Bahçeli’nin yanına çağırdığı çocuk bakın kim çıktı Mezarlığa çakarlı araçla geldi! Bahçeli'nin yanına çağırdığı çocuk bakın kim çıktı
14:41 Bahçeli, Genel Merkez’de Partililere ’’Bozkurt’’ selamıyla karşılık verdi Bahçeli, Genel Merkez'de! Partililere ''Bozkurt'' selamıyla karşılık verdi
13:56 MHP lideri Bahçeli, 66 gün sonra ilk kez görüntülendi MHP lideri Bahçeli, 66 gün sonra ilk kez görüntülendi
13:26 Çin’den ABD’ye vergi misillemesi Çin'den ABD'ye vergi misillemesi
21:59 Herkes bu pozisyonu tartışıyor Gedson’a yapılan müdahale içeride mi dışarıda mı Herkes bu pozisyonu tartışıyor! Gedson'a yapılan müdahale içeride mi dışarıda mı?
21:37 Hakem bir saniye bile tereddüt etmedi Beşiktaş 10 kişi kaldı Hakem bir saniye bile tereddüt etmedi! Beşiktaş 10 kişi kaldı
21:32 Kemal Kılıçdaroğlu: Partimizi iç çekişmelere sevk etmemek için aday olmayacağım Kemal Kılıçdaroğlu: Partimizi iç çekişmelere sevk etmemek için aday olmayacağım
21:12 Volkan Demirel’den Fenerbahçe sorusuna flaş yanıt Volkan Demirel'den Fenerbahçe sorusuna flaş yanıt
20:48 18 saat sonra paylaşım yaptılar Fenerbahçe, olaylı derbiden sonraki sessizliğini bozdu 18 saat sonra paylaşım yaptılar! Fenerbahçe, olaylı derbiden sonraki sessizliğini bozdu
20:26 Trump’ın gümrük vergileri ABD’ye pahalıya patladı Borsadaki 1 günlük kayıp öyle böyle değil Trump'ın gümrük vergileri ABD'ye pahalıya patladı! Borsadaki 1 günlük kayıp öyle böyle değil!
20:19 Otomobille tır çarpıştı: 4 kişi yaşamını yitirdi Otomobille tır çarpıştı: 4 kişi yaşamını yitirdi
20:14 Şanlıurfa’da göçük altından kurtarılan 3 işçi hayatını kaybetti Şanlıurfa'da göçük altından kurtarılan 3 işçi hayatını kaybetti
19:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mattia Ahmet Minguzzi’nin ailesiyle görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesiyle görüştü
19:45 Pep Guardiola, Jose Mourinho’yu haklı buldu: Onu şimdi anlıyorum Pep Guardiola, Jose Mourinho'yu haklı buldu: Onu şimdi anlıyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.04.2025 15:53:17. #7.12#
SON DAKİKA: İmam Dualar Sırasında Fenalaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement