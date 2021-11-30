İmam Hatip Lisesi'nde TÜBİTAK Bilim Fuarı'nın açılışı yapıldı - Son Dakika

İmam Hatip Lisesi'nde TÜBİTAK Bilim Fuarı'nın açılışı yapıldı

Bilim fuarında öğrenciler projelerini sergiledi

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesi Döğer Beldesi Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı'nın açılışı yapıldı.

Döğer Anadolu İmam Hatip Lisesi TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı'nın açılışına İhsaniye Kaymakamı Doğukan Koyuncu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Aslan, Döğer Anadolu İmam Hatip Lisesi Okul Müdürü Samet Kulantaş, okul yönetici, öğretmen ve öğrencilerinin katılımlarıyla yapıldı. Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından fuarda sergilenen projeleri beraberindekilerle birlikte inceleyen Kaymakam Koyuncu, öğrencilerle sohbet ederek projeleri hakkında bilgiler aldı ve sergilenen eserleri ilgiyle inceleme ve deneme fırsatı buldu.

Okul Müdürü Samet Kulantaş, TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açılına katılanlara memnuniyetini dile getirerek desteklerinden dolayı Kaymakam Koyuncu'ya ve protokol üyelerine teşekkür etti. Kaymakam Koyuncu ve beraberindekiler serginin ortaya çıkmasında emeği geçen öğrencileri, onları destekleyen ve teşvik eden öğretmenleri ve okul idarecilerini tebrik etti.