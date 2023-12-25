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İmam hatip ve müezzinlere 'Ezanı Güzel Okuma Hizmet İçi Eğitim Kursu' - Son Dakika
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İmam hatip ve müezzinlere 'Ezanı Güzel Okuma Hizmet İçi Eğitim Kursu'

Bayburt İl Müftülüğüne bağlı camilerde görev yapan İmam Hatip ve Müezzin Kayyımların 'Ezanı Güzel Okuma Hizmet İçi Eğitim Kursu' çalışmalarını yerinde takip eden İl Müftü Vekili Fatma Tuba Altın, kurs öğreticisi Muhammet Berat Türkmen'den bilgi aldı. İmam hatip ve müezzinlerin ezan, kamet ve selayı usulüne uygun olarak daha güzel şekilde okumalarını sağlamak, bu konudaki bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla açılan kursta çalışmaların sürdüğünü belirten Türkmen, makam çalışmaları, ilahi çalışmaları, beş vakit ezan çalışmaları ve sala çalışmalarının sorunsuz bir şekilde devam ettiğini bildirdi. Saba, uşşak, rast, segah ve hicaz olmak üzere farklı makamlarda notalar eşliğinde eğitim gören kursiyerlere başarılar dileyen Altın, Türkmen'e teşekkür ederek, çalışmalarında kolaylıklar diledi. Kursta incelemelerde bulunan Altın'a şube müdürleri Ömer Turan ve Hasan Ayyıldız da eşlik etti.

İmam hatip ve müezzinlere \'Ezanı Güzel Okuma Hizmet İçi Eğitim Kursu\'
25.12.2023 - 10:33,
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İmam hatip ve müezzin kayyımlara yönelik 'Ezanı Güzel Okuma Hizmet İçi Eğitim Kursu' devam ediyor.

Bayburt İl Müftülüğüne bağlı camilerde görev yapan İmam Hatip ve Müezzin Kayyımların 'Ezanı Güzel Okuma Hizmet İçi Eğitim Kursu' çalışmalarını yerinde takip eden İl Müftü Vekili Fatma Tuba Altın, kurs öğreticisi Muhammet Berat Türkmen'den bilgi aldı.

İmam hatip ve müezzinlerin ezan, kamet ve selayı usulüne uygun olarak daha güzel şekilde okumalarını sağlamak, bu konudaki bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla açılan kursta çalışmaların sürdüğünü belirten Türkmen, makam çalışmaları, ilahi çalışmaları, beş vakit ezan çalışmaları ve sala çalışmalarının sorunsuz bir şekilde devam ettiğini bildirdi.

Saba, uşşak, rast, segah ve hicaz olmak üzere farklı makamlarda notalar eşliğinde eğitim gören kursiyerlere başarılar dileyen Altın, Türkmen'e teşekkür ederek, çalışmalarında kolaylıklar diledi. Kursta incelemelerde bulunan Altın'a şube müdürleri Ömer Turan ve Hasan Ayyıldız da eşlik etti. - BAYBURT

Kaynak: İHA
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Bayburt, Kültür, Yerel, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: İmam hatip ve müezzinlere 'Ezanı Güzel Okuma Hizmet İçi Eğitim Kursu' - Son Dakika
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