İmam Hatiplere Cübbeleri Giydirildi

Bayburt İl Müftülüğü tarafından düzenlenen törende, Diyanet Akademisinden mezun olarak göreve başlayan imam hatiplere cübbeleri giydirildi.

İl Müftüsü Bayram Danacı, Müftülük makamında gerçekleştirilen törende imam hatiplere cübbelerini takdim etti.

Danacı, burada yaptığı konuşmada, dine hizmet etmenin Cenabı Allah'ın verdiği büyük bir nimet olduğunu belirterek, bunun aynı zamanda ulvi bir sorumluluk ve emanet olduğunu vurguladı ve göreve yeni başlayan imam hatiplere başarı dileklerinde bulundu.

Törende Müftü Yardımcısı Nurettin Akgül de hazır bulundu. - BAYBURT