İmamoğlu, Sultanbeyli Belediye Başkanı Tombaş'ı ziyaret etti

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyaretin ardından gerçekleştirilen toplantıda Başkan Tombaş; metro hatları, imar hakkı transferi, yeni İETT hatları, yeni yol ve kavşak düzenlemeleri, Kent Meydanı'nın rehabilite edilmesi, prestijli cadde uygulamaları, dere ıslah çalışmaları ve yağmur suyu hattı inşası konularına ilişkin detaylı bir sunum gerçekleştirdi. İmamoğlu, gereken desteği vereceklerini açıkladı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş'ı seçimlerde elde ettiği başarıdan dolayı tebrik ederek hayırlı olsun dileklerini iletti. Başkan Tombaş, "Seçim geride kaldı. Şimdi, halkımıza en iyi şekilde hizmet etmek için tüm gücümüzle çalışma zamanı" ifadelerini kullandı. İBB Başkanı İmamoğlu ise, "Karşılıklı uyum ve koordinasyon içinde güzel hizmetlere imza atmayı diliyorum" şeklinde konuştu.

Ulaşım, toplu taşıma, imar hakkı transferi öne çıkan başlıklar arasında yer alıyor

Görüşmenin ardından Başkan Ali Tombaş, Başkan Yardımcıları ve birim müdürlerinin de katılımıyla, İBB Başkanı ve heyetiyle toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda Sultanbeyli ölçeğinde yapılması gereken çalışmalara ilişkin detaylı bir sunum yapıldı. Başkan Ali Tombaş'ın sunduğu proje dosyasında; ulaşım projeleri, toplu taşıma, imar hakkı transferi, cadde ve meydan düzenlemeleri öne çıktı. Proje dosyasının içeriğinde Sancaktepe-Sultanbeyli Metro Hattı, Sultanbeyli- Kurtköy Metro Hattı, Yenidoğan-Sultanbeyli Devlet Hastanesi-Sultanbeyli Merkez Metro Hattı, Kadıköy-Ataşehir-Sancaktepe-Sultanbeyli Metro Hattı, İmar Hakkı Transferi, Sancaktepe Sultanbeyli Aydos Orman Kenarı Yol Kavşak Düzenleme Projesi, Kent Meydanı Yeniden Düzenleme Projesi, TEM Yanyollar Tek Yön Olarak Düzenlenmesi Projesi, Anadolu Otoyolu Üzerinden Araç Geçiş Köprüsü veya Alt Geçit Projesi, Osmangazi Mezarlığı'na Yeni Yol Düzenlemeleri, Yaya Üst Geçitlerin Yenilenmesi, Bosna Bulvarı - Selçukhan Caddesi Trafik Sirkülasyon ve Geometrik Düzenleme Projesi, Baraj Yolu Caddesi - Basra Caddesi Kesişimi, Battalgazi Mahallesi İfade Sokak Dere Islah Çalışması, Selçukhan Caddesi Yağmur Suyu Hattı Yapılması, Fatih Bulvarı 3. Etap Prestij Cadde Uygulaması, Kaptan-ı Derya Caddesi Prestij Cadde Uygulaması, Akabe Caddesi Prestij Cadde Uygulaması, Ana Arterlerde Asfalt Çalışması, Yeni İETT Hatlarının Oluşturulması konuları yer aldı.

Söz konusu sunumu yakından takip eden İmamoğlu, gereken desteği vereceklerini açıkladı. İmamoğlu, her bir projenin önemine dikkat çekip yetkililere görev dağılımını yaptı. Projeler özelinde Sultanbeyli Belediyesi'nden yetkililerle birlikte ortak çalışma masası kurulup, sorunların hızlıca çözülmesi talimatı verdi.

Başkan Ali Tombaş, İBB Başkanı İmamoğlu'na ve ekibine hem ziyaretleri hem de projelere yönelik destekleri dolayısıyla teşekkürlerini iletti. - İSTANBUL