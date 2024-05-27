İmzalı Kitaplar Müzesi'nde Yazar Aytül Akal Söyleşi Yaptı - Son Dakika
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İmzalı Kitaplar Müzesi'nde Yazar Aytül Akal Söyleşi Yaptı

İmzalı Kitaplar Müzesi\'nde Yazar Aytül Akal Söyleşi Yaptı

Küçükçekmece Belediyesi, moderatörlüğünü yazar Metin Celal'in yaptığı İmzalı Kitaplar Müzesi sohbetlerinde eserleri birçok dile çevrilen yazar Aytül Akal'ı ağırladı. Aytül Akal, gençlerle bir araya gelerek yazarlık serüvenini anlattı ve öğrencilere tavsiyelerde bulundu.

27.05.2024 10:07  Güncelleme: 10:10
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Küçükçekmece Belediyesi, moderatörlüğünü yazar Metin Celal'in yaptığı İmzalı Kitaplar Müzesi sohbetlerinde eserleri birçok dile çevrilen yazar Aytül Akal'ı ağırladı. Cennet Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen söyleşide gençlerle bir araya gelen Aytül Akal, ilk eserlerini yazmaya başladığı yıllardan başlayarak bugüne kadar ki yazarlık serüvenini anlatarak, öğrencilere tavsiyelerde bulundu.

"Öğretmenimin teşvikiyle yazmaya başladım

Edebiyatta 35 yılı geride bırakan Yazar Aytül Akal, 3'üncü sınıfta öğretmeninin teşvikiyle yazmaya başladığını ifade ederek, "Bizim zamanımızda okullarda kütüphane yoktu, kitaba ulaşmak çok zordu. Maddi durumlardan dolayı kitapçıya gidip kitap almak da zordu. Sadece bayramlarda verilen harçlıklarımızla kitap kiralardık. Ancak ortaokulda bir kütüphanemiz olabildi. 3'üncü sınıfta öğretmenimin teşvikiyle yazmaya başladım. Yazıyla ilgili ne olursa bana söylenirdi. 39 yaşıma kadar sadece şiir kitabı yazdım. Çocuklar için yazmaya ise oğlum sayesinde başladım" dedi.

"Önce yeteneklerinizi keşfedin"

Söyleşide öğrencilerle bir araya gelen Akal, meslek seçiminin insan hayatı için önemine vurgu yaparak, "Herkesin birden fazla yeteneği var, meslek seçmeden önce bu yeteneklerinizi keşfedin. Önceliğiniz para değil mutluluğunuz olsun" dedi. Söyleşi sonunda Küçükçekmece Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Deniz

Gürbey, katılımından dolayı yazar Aytül Akal'a teşekkür ederek hediye verdi.

İmzalı Müze'de üç ay boyunca Aytül Akal koleksiyonundan, "Füsun Çetinel- Ayasofya Konuştu, Mine Soysal- Odada Yalnız, Leyla Navaro- Bir Cadı Masalı, Yekta Güngör Özden- Umut Işıkları, Hidayet Karakuş- Sevgi Kuşları, Nur İçözü- Denize Küskün, Doğan Gündüz- Unutma Oyunu, Bilgin Adalı- Troya Savaşı ve İlyada Destanı, Dilek Yardımcı- Benim Duvardan Farkım Ne?, Adnan Binyazar- Ölümün Gölgesi Yok, Çetin Öner- Dünyanın Bütün Kedileri, Mavisel Yener- Mavi Zamanlar" gibi birinci baskı eserler sergilenecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İmzalı Kitaplar Müzesi'nde Yazar Aytül Akal Söyleşi Yaptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İmzalı Kitaplar Müzesi'nde Yazar Aytül Akal Söyleşi Yaptı - Son Dakika
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