İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya\'nın Ablası Hayatını Kaybetti

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İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya'nın ablası Emine Kaya, amansız hastalığa yenik düşerek hayatını kaybetti.

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya'nın ablası Emine Kaya, bir süredir Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde göğüs kanseri nedeniyle tedavi görüyordu. Kaya doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Değerli aile büyüğümüz kıymetli ablam Emine Kaya'yı kaybettik. Rabbim rahmet eylesin. Cenazemiz Cuma günü (Bugün) İncirliova Çarşı Camisi'nden Cuma namazına müteakip kaldırılacak ve Koçarlı Tekeli Köyü Mezarlığında defnedilecektir" ifadelerine yer verdi. - AYDIN