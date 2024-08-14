İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya\'nın traktörü ile ilçe sokaklarındaki doğal görüntüsü takdir topladı

Yerel

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya'nın traktörü ile ilçe sokaklarındaki doğal görüntüsü vatandaşlardan takdir topladı.

İncirliova'nın ilçe statüsü kazandığı 4 Temmuz 1987 yılından bu yana yapılan yerel seçimlerde 2 kez üst üste seçim kazanan tek belediye başkanı olan Aytekin Kaya, resmi görevinin dışındaki zamanlarda ilçede vatandaşlarla olan samimi ve doğal görüntüsü vatandaşların takdirini topluyor. Belediye başkanlığının yanı sıra ilçede esnaflık, çiftçilik ve devecilik de yapan Başkan Kaya'nın traktör ile ilçe sokaklarında sürüş yaparken ki görüntüsü dikkat çekiyor. İlçede sık sık esnaf ve hane ziyareti gerçekleştiren Başkan Kaya, resmi görevinin dışındaki zamanlarda develeri, bağ ve bahçe işleri ile ilgilenmeye devam ediyor. İlçede halk ile iç içe, doğallığı ve vatandaşlar ile samimi ilişkileri ile dikkat çeken Başkan Kaya, traktörü ile ilçe sokaklarında gezerken kendisini görüntüleyen araçtakilere el sallamayı da ihmal etmedi.

Başkan Kaya açıklamasında, "Belediye başkanlığı halkın içinde yapılması gereken bir görev. Vatandaşa ne kadar yakın olursanız görevinizi o kadar iyi yerine getirirsiniz. Hep söylüyorum vatandaş başkanını ve belediyesini daima yanında görecek. Vatandaşlarımız bizi makam aracından çok traktörle, motosikletle veya yaya gezerken görmeye alışkın. Biz zaten hizmet ederken, sokaklarında büyüdüğümüz İncirliovamızın insanları ile her zaman iç içeydik. Öyle olmaya da devam edeceğiz" dedi. - AYDIN