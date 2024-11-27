İncirliova Belediye Başkanı, Emekli Çalışanları Ağırladı - Son Dakika
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Yerel

İncirliova Belediye Başkanı, Emekli Çalışanları Ağırladı

İncirliova Belediye Başkanı, Emekli Çalışanları Ağırladı

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, emekliye ayrılan belediye çalışanlarıyla bir araya gelerek onlara teşekkür etti ve veda yemeği düzenledi. Başkan Kaya, emeklilik hayatlarına huzurlu bir başlangıç yapabilmeleri için kıdem tazminatlarını tek seferde ödediklerini belirtti.

27.11.2024 10:21  Güncelleme: 10:23
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İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, uzun yıllar belediye bünyesinde hizmet veren ve kısa süre önce emekliye ayrılan belediye çalışanlarını makamında ağırladı. Belediye hizmetlerine sundukları değerli katkılar için çalışanlara teşekkür eden Başkan Kaya, emektar çalışanlar için ayrıca bir veda yemeği de düzenledi.

İncirliova Belediyesi'nde emeklilik sevinci yaşayan çalışanlar veda ziyareti kapsamında Başkan Kaya ile bir araya geldi. Başkanlık makamında gerçekleştirilen buluşmada, Başkan Kaya emekliye ayrılan çalışanlarla samimi bir sohbet gerçekleştirdi. Buluşmada, emeklilik ile birlikte kıdem tazminatlarını tek seferde alan çalışanlar Başkan Kaya'ya memnuniyetlerini dile getirirken Başkan Kaya, uzun yıllar süren özverili çalışmaları dolayısıyla çalışanlara teşekkür etti.

"Kıdem tazminatları tek seferde ödendi"

Emeğin ve emekçinin her zaman yanında olduklarını vurgulayan Başkan Kaya, "Emeğe ve emekçiye saygı her zaman önceliğimizdir. İncirliovamıza değer katan tüm çalışanlarımız bizim için çok kıymetli. Emektar çalışanlarımızın emeklilik hayatlarına huzurlu bir başlangıç yapabilmeleri için kıdem tazminatlarını tek seferde ödeyerek, emeğe olan saygımızı bir kez daha ortaya koyduk. Kentimize hizmet eden çalışanlarımızın projelerimize, etkinliklerimize ve vatandaşlarımıza sunduğumuz hizmetlere kattıkları değer her zaman hafızamızda. Bu vesileyle, özverili çalışmaları için tüm emektarlarımıza yürekten teşekkür ediyor, aileleri ve sevdikleriyle sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir emeklilik hayatı diliyorum" dedi.

Belediye çalışanları, anlamlı etkinlik dolayısıyla Başkan Kaya'ya teşekkür ederek ziyaret sonrası hatıra fotoğrafları çektirdi. Makam ziyaretinin ardından Başkan Kaya ve emektar çalışanlar Tarihi Hangar Restoran'da düzenlenen veda yemeğine katıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İncirliova Belediye Başkanı, Emekli Çalışanları Ağırladı - Son Dakika

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