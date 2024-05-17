İncirliova Belediye Başkanı Engelli Gençlere Tezkere Verdi - Son Dakika
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Yerel

İncirliova Belediye Başkanı Engelli Gençlere Tezkere Verdi

İncirliova Belediye Başkanı Engelli Gençlere Tezkere Verdi

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, Aydın İl Jandarma Komutanlığı'nda düzenlenen temsili yemin töreninde İncirliovalı engelli gençlere tezkerelerini takdim etti.

17.05.2024 12:02  Güncelleme: 12:04
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İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, Aydın İl Jandarma Komutanlığı'nda engelli gençler için düzenlenen temsili yemin töreninde İncirliovalı engelli gençleri yalnız bırakmadı. Temsili askerlik vazifesini tamamlayan özel bireylere tezkereleri İncirliova Belediye başkanı Aytekin Kaya tarafından verildi.

İncirliova'daki engelli vatandaşların en büyük destekçilerinden biri olan Beleiyie Başkanı Kaya, bir günlüğüne temsili askerlik yapan İncirliova'nın engelli gençlerini bu özel günlerinde de yalnız bırakmadı. Başkan Kaya törende, temsili askerlik görevlerini tamamlayan engelli gençlere, terhis belgelerini takdim edip tören sonrası engelli gençler ve aileleri ile sohbet ederek mutluluklarına ortak oldu.

"Her zaman yanınızdayız"

Engelli gençlerin yemin töreninde konuşan İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, "Temsili askerlik görevlerini Aydın İl Jandarma Komutanlığı'nda yerine getiren İncirliovamızın engelsiz gençlerinin yemin ve terhis belgelerinin takdim törenlerine katılım sağlayarak, özel günlerinde sevinç ve mutluluklarına ortak olduk. Her biri doğuştan asker olan tüm engelsiz gençlerimize ve ailelerine bir ömür sağlık mutluluk ve esenlikler diliyorum. Bizler her zaman olduğu gibi yine engelli vatandaşlarımızın yanlarında olamaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İncirliova Belediye Başkanı Engelli Gençlere Tezkere Verdi - Son Dakika

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