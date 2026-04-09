İlkokul öğrencisi Sare, ödevini Başkan Kaya ile yaptı

İncirliova'da ulaşılabilir olması ve vatandaşlarla kurduğu samimi diyaloglarla takdir toplayan İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, bu kez küçük bir öğrencinin ödevine verdiği destekle gönülleri fethetti. Üçüncü sınıf öğrencisi Sare ödevini Başkan Kaya ile birlikte yaptı.

İzzet Ayaydın İlkokulu 3/D sınıfı öğrencisi 8 yaşındaki Sare Değirmen, ödevi kapsamında Belediye Başkanı ile söyleşi yapması gerektiğini iletti. Küçük öğrencinin bu talebini geri çevirmeyen Başkan Kaya, Sare'yi makamında ağırladı.

Samimi ve sıcak bir ortamda gerçekleşen buluşmada, Sare'nin sorularını içtenlikle yanıtlayan Başkan Kaya, ödevin tamamlanmasına katkı sağladı. Ziyaretin sonunda Sare'yi makam koltuğuna oturtan Başkan Kaya, bu anlamlı anı, hatıra fotoğrafı ile ölümsüzleştirdi.

Başkan Kaya yaptığı açıklamada, çocukların önemine dikkat çekerek, "Bizler için en değerli varlıklarımız evlatlarımızdır. Onların küçük mutluluklarıyla mutlu oluyor, başarılarıyla gurur duyuyoruz. Sare evladımızın ödevine katkı sunmak bizler için büyük bir mutluluk oldu. Aydınlık geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın eğitim yolculuklarında her zaman yanlarında olmaya, onların en büyük destekçileri olmaya devam edeceğiz. Rabbim tüm evlatlarımızın yollarını açık, bahtlarını aydınlık eylesin" dedi. - AYDIN