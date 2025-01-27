İncirliova Belediye Meclisinde Eşitlik Sağlandı - Son Dakika
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İncirliova Belediye Meclisinde Eşitlik Sağlandı

İncirliova Belediye Meclisinde Eşitlik Sağlandı

CHP'den istifa eden İncirliova Belediye Meclis Üyesi Serkan Güvenç'in Cumhur İttifakı'na katılmasıyla meclisteki oy dengeleri eşitlendi. Belediye Başkanı Aytekin Kaya'nın oyu, meclisteki kararlarda belirleyici olacak.

27.01.2025 20:32  Güncelleme: 20:36
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İncirliova Belediye Meclis Üyesi Serkan Güvenç'in CHP'den istifa edip Cumhur İttifakı'na geçmesinin ardından belediye meclis üyelerinde eşitlik sağlandı. Mecliste yaşanacak eşit oylamada, sonucu doğal meclis üyesi Belediye Başkanı Aytekin Kaya'nın oy hakkı belirleyecek.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) grubunun 14, Cumhur İttifakı'nın ise 11 meclis üyesinin bulunduğu İncirliova Belediye Meclisi'nde dengeler değişti. CHP'li meclis üyesi Serkan Güvenç'in partisinden istifa ederek Cumhur İttifakı'na katılmasının arından Cumhur İttifakı mecliste, doğal üye Belediye Başkanı Aytekin'in Kaya ile birlikte eşitliği yakaladı. Serkan Güvenç'in istifası ile birlikte CHP grubunun üye sayısı 13'e düşerken, Cumhur İttifakı'nın üye sayısı 12'ye yükseldi. Ancak, doğal meclis üyesi konumunda bulunan Cumhur İttifakı'ndan İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya'nın oy kullanma hakkı ile birlikte mecliste 13'er meclis üyeleri ile eşitlik sağlandı. Mevzuat gereği oyların eşitliği halinde başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılırken, eşit oylamada Başkan Kaya'nın oyu kararı belirleyecek.

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, AK Parti İncirliova İlçe Başkanı Mehmet Yüzbaşıoğlu, Belediye Başkan Yardımcıları Metin Korucu, Polat Tanrıkulu, Cumhur İttifakı Belediye Meclis Üyeleri Nazım Ertuğ ve Kemal Şentürk, Cumhur İttifakı'na katılan Serkan Güvenç'i evinde ziyaret ederek tebrik etti. Cumhur İttifakı'na yeni katılan Serkan Güvenç'e ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Kaya, durumun ilçenin yararına olduğunu belirterek, "CHP'den istifa edip AK Partimize üye olarak Cumhur İttifakı ailemize yeni katılan İncirliova Belediye Meclisi üyemiz Serkan Güvenç kardeşime 'hoş geldin' diyor, tebrik ediyorum. 'Bizim Sevdamız İncirliova' diyerek çıktığımız hizmet yolculuğunda, ilçemizin gelişmesi, vatandaşlarımızın sorunlarının çözülmesi, çocuklarımızın ve gençlerimizin daha güzel bir kentte yaşaması için, belediye meclisimizde birlikte karar alacak ve alınan kararları, birlik ve beraberlik içerisinde hayata geçireceğiz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da İncirliovamız için durmaksızın çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İncirliova Belediye Meclisinde Eşitlik Sağlandı - Son Dakika

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