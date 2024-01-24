İncirliova Belediyesi Bin Aileye Yakacak Desteği Sağladı

İncirliova Belediyesi, Başkan Aytekin Kaya'nın talimatları doğrultusunda ilçe genelinde iki ay gibi kısa bir sürede bin aileye yakacak desteği sağladı.

Fiziki belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra yaptığı sosyal belediye hizmetleri ile İncirliovalı vatandaşların yanında olan İncirliova Belediyesi, ilçenin öz kaynaklarını kullanarak iki ayda bin aileye yakacak desteğinde bulundu. İlçede Sosyal Hizmetler Birimi tarafından tespit edilen vatandaşlara desteklerin ulaştırılmasına ara vermeksizin devam edildi. Başkan Kaya belediye ekiplerince park ve bahçelerde yıl boyunca yapılan budama işlemlerinin ardından toplanan ağaç parçalarının getirilerek yakacak desteği olarak çuvallandığı marangozhanede yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Başkan Kaya, yakacak desteklerine ilişkin açıklamada bulunarak, "İncirliova'da kış mevsiminin daha rahat geçmesini sağlamak amacıyla çalışmalarımız devam ediyor. Sosyal belediyecilik anlamında en aktif belediyelerden biriyiz. Kimseyi ayırmadan vatandaşlarımıza hizmet götürmek için çalışıyoruz. Kış mevsimi birlikte başladığımız yakacak desteğimiz devam ediyor. İki ay gibi kısa bir sürede bin haneye 5 bin çuval yakacak desteği sağladık. Bu destekleri yaparken hiçbir şeyin israf olmaması doğrultusunda hareket ederek İncirliovamızın öz kaynaklarını kullandık. Bu desteklerimiz kış boyunca devam edecek" dedi. - AYDIN