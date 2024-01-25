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İncirliova Belediyesi, Kemal Uysal Eğitim Atölyesi için kitap desteği kampanyası başlattı - Son Dakika
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İncirliova Belediyesi, Kemal Uysal Eğitim Atölyesi için kitap desteği kampanyası başlattı

İncirliova Belediyesi, Kemal Uysal Eğitim Atölyesi'nin raflarını doldurmak için kitap desteği kampanyası başlattı. Hayırsever vatandaşlar tarafından sağlanacak kitaplar, öğrencilerin ders çalışması ve vatandaşların kitap okuması için kullanılacak.

İncirliova Belediyesi, Kemal Uysal Eğitim Atölyesi için kitap desteği kampanyası başlattı
25.01.2024 - 15:57,  Güncelleme: 16:09
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İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya öncülüğünde İncirliova Belediyesi tarafından yapımında sona gelinen Kemal Uysal Eğitim Atölyesi'nin raflarını doldurmak için Kültür Hizmetleri Birimi tarafından kitap desteği kampanyası başlatıldı.

İncirliova Belediyesi tarafından gerek öğrencilerin ders çalışması gerekse vatandaşların kitap okuması ve kültürel faaliyetlerde bulunması için Cumhuriyet Mahallesi'nde hazırlanan, Kemal Uysal Eğitim Atölyesi'nin ilk kitapları hayırsever vatandaşlar tarafından sağlanacak. Başkan Kaya Eğitim Atölyesinin raflarında yer alacak kitaplar için hayırsever vatandaşlara çağrıda bulundu. Gençlere ve bilgi meraklılarına kafeterya ortamında ders çalışma ve bilgiye ulaşma imkanı sunacak atölyede yer alması planlanan kitaplar için eğitim gönüllüleri ve hayırsever vatandaşlardan destek isteyen Başkan Kaya, İncirliovalıları destek olmaya çağırdı. Başkan Kaya, "Kemal Uysal Eğitim Atölyemizin raflarında sizinde bir kitabınız olsun" dedi.

Başkan Kaya, kitap yardımlarına ilişkin açıklamasında, "Kemal Uysal Eğitim Atölyemiz kitap okumak ve bilgiye ulaşmak isteyen gençlerimiz başta olmak üzere her yaştan vatandaşımıza hizmet edecek çok değerli bir proje. Eğitim Atölyemizin raflarında yer alacak kitaplar için İncirliovalı eğitim gönüllülerinin ve hayırsever vatandaşlarımızın katkılarını bekliyoruz. Arzu eden vatandaşlarımız evlerindeki kaynak eserler başta olmak üzere müfredata uygun eğitim, kültür ve bilim kitapları, Türk ve Dünya Klasiklerinden oluşan çocuklarımıza ve gençlerimize faydalı olacak eserler ile veya atölyemiz için yeni kitaplar satın alarak destek olabilirler. Eğitim denilince İncirliova'da akan sular durur. Ben İncirliova için çok önemli olan bu projeye çok sayıda vatandaşımızın katkıda bulunacağına inanıyorum. İncirliovamızı bilginin zenginliği ile kuşatacak Eğitim Atölyelerimizin ilki olacak Kemal Uysal Eğitim Atölyemize herkesin kitap desteğini bekliyoruz. Gelişen ve büyüyen İncirliova'nın temellerinde bilginin ışığı, sevginin gücü ve İncirliovalıların desteği olacak" ifadelerine yer verdi.

Başkan Kaya Kemal Uysal Eğitim Atölyesi'ne kitap desteğinde bulunmak isteyen vatandaşların, 0256 585 12 24 no'lu telefonu arayarak 4111 dahili numarası ile Kültür Hizmetleri Birimi ile iletişime geçebileceğini belirtti. - AYDIN

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: İncirliova Belediyesi, Kemal Uysal Eğitim Atölyesi için kitap desteği kampanyası başlattı - Son Dakika
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