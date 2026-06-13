Başkan Kaya\'dan LGS\'ye giren öğrencilere destek

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına giren öğrencileri yalnız bırakmadı. Belediye ekipleri sınav merkezlerinde öğrencilere ve velilere destek oldu.

İncirliova Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da LGS heyecanı yaşayan öğrencilerin yanında yer aldı. Belediye ekipleri, sınavın gerçekleştirildiği okulları ziyaret ederek öğrencilere başarı dileklerini iletti. Sınav süresince okul bahçelerinde çocuklarını bekleyen veliler ile öğrencilere su ikramında bulunuldu. Konuya ilişkin açıklama yapan İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, öğrencilerin önemli bir dönüm noktasında olduklarını belirterek, "Her yıl olduğu gibi bu yıl da öğrencilerimizin bu önemli günlerinde yanlarındayız. Lise sıralarına geçişin ilk adımı olan LGS sınavında belediye ekiplerimiz sınav heyecanı yaşayan evlatlarımızı sınava girdikleri okullarda ziyaret ederek başarı dileklerimizi iletti. Ayrıca sınav süresince okul bahçelerinde çocuklarını bekleyen değerli velilerimize ve öğrencilerimize su ikramında bulunuldu" dedi.

Öğrencilerin emeklerinin karşılığını almalarını temenni eden Başkan Kaya, tüm öğrencilere başarılar dileyerek gönüllerindeki okullara yerleşmeleri temennisinde bulundu. - AYDIN