İncirliova Belediyespor\'dan Liderlik Coşkusu

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Süper Amatör Lig'de liderliğe yükselen 'Laleler' için İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, Çine deplasmanı dönüşü ilçede coşkulu bir karşılama hazırladı.

Başkan Kaya'nın öncülüğünde başarılı bir sezon geçirerek şampiyonluk yürüyüşüne emin adımlarla devam eden İncirliova Belediyespor, Süper Amatör Lig'in ikinci yarısının ilk haftasında dördüncü sıradaki Çine Madranspor'a konuk oldu. Deplasmanda güçlü rakibini 2-1 yenerek 25 puanla liderlik koltuğuna oturan İncirliova Belediyespor'u, Başkan Kaya ve taraftarlar deplasman dönüşü ilçede büyük bir coşku ile karşıladı. Coşkunun hiç düşmediği davullu zurnalı karşılamada taraftarlar lideri bağrına bastı.

Sezon başından bu yana İncirliova Belediyespor'a verdiği destek ile takımın başarısında büyük rol oynayan Başkan Kaya, karşılama sonrası yaptığı açıklamada "Süper Amatör Lig'de liderliğe yükselerek bize büyük bir gurur yaşatan takımızı, ilçemizde taraftarımız ve vatandaşlarımız ile birlikte karşıladık. İncirliova Belediyespor ilçemizin önemli bir değeridir. İlçemizde sporun gelişmesi ve yeni sporcuların yetişmesi için takımımızı desteklemeye devam edeceğiz. Bize bugün bu haklı gururu yaşatan İncirliova Belediyesporumuzun tüm oyuncularına, teknik heyetine, yöneticilerine ve her zaman yanımızda olan büyük taraftarımıza teşekkür ediyorum. Birlik ve beraberlik ile yürüdüğümüz yolun sonu şampiyonluk olacak" dedi. - AYDIN