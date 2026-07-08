Başkan Kaya: "Banliyö seferlerimiz Cuma günü başlıyor" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Başkan Kaya: "Banliyö seferlerimiz Cuma günü başlıyor"

Başkan Kaya: "Banliyö seferlerimiz Cuma günü başlıyor"
08.07.2026 13:37  Güncelleme: 13:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, AY-BAN Banliyö Hattı'nın 17 Temmuz Cuma günü hizmete gireceğini duyurdu. Hat, İncirliova'dan Aydın merkez, hastane, sanayi bölgeleri ve Köşk'e kadar uzanarak ulaşımı hızlandıracak.

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, AY-BAN Banliyö Hattı'nın 17 Temmuz Cuma günü hizmete başlayacağını duyurarak, hattın İncirliova başta olmak üzere Aydın'da çalışanlar, öğrenciler ve vatandaşlar için ulaşımı daha hızlı, konforlu ve kolay hale getireceğini söyledi.

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, AY-BAN Banliyö Hattı'nın 17 Temmuz Cuma günü ilk seferlerine başlayacağını açıkladı. Yeni banliyö hattının İncirliova ile Aydın'ın önemli noktaları arasında ulaşımı güçlendireceğini belirten Kaya, projenin ilçe ve kent ulaşımına önemli katkılar sunacağını ifade etti. AY-BAN Banliyö Hattı, İncirliova'dan başlayarak Aydın Şehir Hastanesi, Aydın merkez, Tekstil Park, ASTİM Organize Sanayi Bölgesi, Umurlu, Aydın Organize Sanayi Bölgesi ve Köşk güzergahında hizmet verecek. Hat sayesinde özellikle çalışanlar, öğrenciler ve günlük ulaşım ihtiyacı bulunan vatandaşların kent içi ulaşımının daha hızlı, konforlu ve kolay hale gelmesi hedefleniyor.

Banliyö hattının İncirliova'nın ulaşım altyapısını güçlendireceğini vurgulayan Başkan Kaya, "Hemşehrilerimizin günlük yaşamını kolaylaştıracak AY-BAN Banliyö Hattı'nın başta İncirliovamız olmak üzere Aydınımıza ve tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaya, projenin hayata geçirilmesinde emeği bulunan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu olmak üzere katkı sunan herkese teşekkür etti.

17 Temmuz Cuma günü başlayacak seferlerle birlikte AY-BAN Banliyö Hattı'nın, Aydın'da toplu ulaşımın önemli alternatiflerinden biri olması bekleniyor. - AYDIN

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Aytekin Kaya, İncirliova, Hastane, Ulaşım, Turizm, Aydın, Yaşam, Yerel, Köşk, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Kaya: 'Banliyö seferlerimiz Cuma günü başlıyor' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özbekistan’da nadir görülen mucize: 32 yaşındaki kadın beşiz dünyaya getirdi Özbekistan'da nadir görülen mucize: 32 yaşındaki kadın beşiz dünyaya getirdi
NATO Genel Sekreteri Ankara’dan “Devrim“ çağrısı yaptı: Makinelerin uğultusu kükremeye dönüşmeli NATO Genel Sekreteri Ankara'dan "Devrim" çağrısı yaptı: Makinelerin uğultusu kükremeye dönüşmeli
NATO, Ankara Zirvesi’nde duyurulan projelerin detaylarını açıkladı: 2 projede Türkiye de yer alacak NATO, Ankara Zirvesi'nde duyurulan projelerin detaylarını açıkladı: 2 projede Türkiye de yer alacak
Adana’da minibüsün yaya geçidinde çarptığı kişi hayatını kaybetti Adana'da minibüsün yaya geçidinde çarptığı kişi hayatını kaybetti
Boğarak öldürdüğü 17 yaşındaki Hasret’i kuyuya attığını itiraf eden sanığa ağırlaştırılmış müebbet Boğarak öldürdüğü 17 yaşındaki Hasret'i kuyuya attığını itiraf eden sanığa ağırlaştırılmış müebbet
Trump Ankara’ya indi, Özgür Özel’den Rusya ve Çin çıkışı geldi Trump Ankara'ya indi, Özgür Özel'den Rusya ve Çin çıkışı geldi

13:25
Rama fotoğraf çekimine spor ayakkabıyla katıldı, Erdoğan’ın bakışları dikkatlerden kaçmadı
Rama fotoğraf çekimine spor ayakkabıyla katıldı, Erdoğan’ın bakışları dikkatlerden kaçmadı
13:18
Herkes Miçotakis’in yürüyüşünü konuşuyor
Herkes Miçotakis'in yürüyüşünü konuşuyor
13:10
Aile fotoğrafında dikkat çeken an Meloni, Trump’ı görünce başını çevirdi
Aile fotoğrafında dikkat çeken an! Meloni, Trump'ı görünce başını çevirdi
12:57
ABD’den sürpriz İsrail kararı: Gitmeyecek
ABD'den sürpriz İsrail kararı: Gitmeyecek
12:20
NATO Liderler Zirvesi başladı Cumhurbaşkanı Erdoğan: Savunmada kısıtlamalar kalkmalı
NATO Liderler Zirvesi başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Savunmada kısıtlamalar kalkmalı
11:57
Trump’ın İran sözleri piyasaları sarstı
Trump'ın İran sözleri piyasaları sarstı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2026 14:07:28. #7.13#
SON DAKİKA: Başkan Kaya: "Banliyö seferlerimiz Cuma günü başlıyor" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.