Başkan Kaya: "Banliyö seferlerimiz Cuma günü başlıyor"

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, AY-BAN Banliyö Hattı'nın 17 Temmuz Cuma günü hizmete başlayacağını duyurarak, hattın İncirliova başta olmak üzere Aydın'da çalışanlar, öğrenciler ve vatandaşlar için ulaşımı daha hızlı, konforlu ve kolay hale getireceğini söyledi.

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, AY-BAN Banliyö Hattı'nın 17 Temmuz Cuma günü ilk seferlerine başlayacağını açıkladı. Yeni banliyö hattının İncirliova ile Aydın'ın önemli noktaları arasında ulaşımı güçlendireceğini belirten Kaya, projenin ilçe ve kent ulaşımına önemli katkılar sunacağını ifade etti. AY-BAN Banliyö Hattı, İncirliova'dan başlayarak Aydın Şehir Hastanesi, Aydın merkez, Tekstil Park, ASTİM Organize Sanayi Bölgesi, Umurlu, Aydın Organize Sanayi Bölgesi ve Köşk güzergahında hizmet verecek. Hat sayesinde özellikle çalışanlar, öğrenciler ve günlük ulaşım ihtiyacı bulunan vatandaşların kent içi ulaşımının daha hızlı, konforlu ve kolay hale gelmesi hedefleniyor.

Banliyö hattının İncirliova'nın ulaşım altyapısını güçlendireceğini vurgulayan Başkan Kaya, "Hemşehrilerimizin günlük yaşamını kolaylaştıracak AY-BAN Banliyö Hattı'nın başta İncirliovamız olmak üzere Aydınımıza ve tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaya, projenin hayata geçirilmesinde emeği bulunan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu olmak üzere katkı sunan herkese teşekkür etti.

17 Temmuz Cuma günü başlayacak seferlerle birlikte AY-BAN Banliyö Hattı'nın, Aydın'da toplu ulaşımın önemli alternatiflerinden biri olması bekleniyor. - AYDIN