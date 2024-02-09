İncirliova\'da Yalkıdere Çayı Köprüsü İnşaatı Başladı

Yerel

Aydın'ın İncirliova ilçesinde yapılacak olan Yalkıdere Çayı Köprüsü'nün inşa çalışmalarına başlanıldı.

İncirliova'da belediye ve devlet kurumlarının ortak çalışması yatırımların hızlanmasını sağlarken yeni bir yatırım daha hayata geçirilmeye başlanıldı. Aşırı yağışlarda meydana gelen su taşkını ve sel nedeniyle tedbir amaçlı olarak yıkılan köprünün yerine İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya'nın girişimleri sonucunda Yalkıdere Çayı üzerinde yapılması planlanan, yeni köprünün yapımına başlanıldı. Başkan Kaya, yeni köprü için yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek, proje ile ilgili yetkililerden bilgi aldı. 12 metre genişliğe ve 16 metre uzunluğa sahip olacak köprünün kısa sürede tamamlanması bekleniyor.

Başkan Kaya Yalkı Dere Çayı üzerinde yapılan çalışmalara ilişkin yaptığı açıklamasında, "Yerel yönetim ve merkezi yönetimin iş birliği içerisinde uyumlu çalışmasının önemini bu projemizde bir kere daha görüyoruz. Yaptığımız bu proje ile Yalkıdere Çayı üzerinden güvenli araç ve yaya geçişini sağlamış olacağız. Bu bölgedeki vatandaşlarımızın öncelikli talepleri arasında olan bu köprüyü kısa zamanda bitirerek hizmeti vatandaşlarımızla buluşturacağız. 16 metre uzunluğunda 12 metre genişliğinde çok güzel bir köprü olacak. İncirliova'da devlet destekli belediyecilik çalışmalarımız ile çok sayıda yatırımı hayata geçirerek vatandaşlarımızın yüzünü güldürmeye devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi. - AYDIN