İncirliova ve Mafra Belediyeleri Ortak Projeler İçin Görüşme Gerçekleştirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

İncirliova ve Mafra Belediyeleri Ortak Projeler İçin Görüşme Gerçekleştirdi

İncirliova ve Mafra Belediyeleri Ortak Projeler İçin Görüşme Gerçekleştirdi

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, Portekiz'in Mafra Belediye Başkanı ile video konferans üzerinden toplantı yaparak kardeş şehir protokolü imzalamaya yönelik ilk adımı attı. İki başkan, ortak projelerde işbirliği yapma konusunda mutabakata vardı.

21.03.2025 13:12  Güncelleme: 13:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya Portekiz'in Lizbon bölgesine bağlı Büyük Lizbon alt bölgesinin belediyelerinden, Mafra Belediye Başkanı Hugo Moreira Luis ile video konferans üzerinden toplantı gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan planlama doğrultusunda İncirliova Belediyesi'nin kardeş şehir protokolü imzalama aşamasında olduğu Mafra Belediyesi arasında ilk görüşme video konferans toplantısı ile gerçekleşti.

Toplantıda tercümanlar aracılığı ile konuşan Başkan Kaya ve Başkan Luis birbirlerine karşılıklı olarak şehirlerine ilişkin genel bilgileri aktardılar. Ortak projelerde işbirliği yapma ve kurumlar arası iletişimi güçlendirme kararı alan iki başkan toplantıdan duydukları memnuniyeti de dile getirdi. Toplantıda İncirliova Belediye Başkan Yardımcısı Çetin Bayatlı, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Yasemin Özcan Küçük, Başkan Danışmanı Hüseyin Çetin ve tercüman olarak da Fatmanur Korucu ile Emel Ersaral yer aldı.

Başkan Kaya Portekiz'e gidecek

Yapılan görüşmede Mafra Belediye Başkanı Hugo Moreira Luis, Başkan Kaya'yı her sene 4 Temmuz tarihinde şehirlerinde düzenlenen geleneksel festivale davet etti. Davetten memnuniyet duyduğunu dile getiren Başkan Kaya programının uygun olması durumunda festival için Lizbon'da olacağının sözünü verirken Başkan Luis'i İncirliova Deve Güreşi Festivali'ne davet etti. Başkan Luis'de İncirliova'da olmaktan memnuniyet duyacağını dile getirdi. Karşılıklı iyi dilek ve temenniler ile görüşme sona erdi.

Ortak projeler ve işbirliği kararı

Mafra Belediye Başkanı Hugo Moreira Luis ile gerçekleştirdiği toplantıya ilişkin detayları paylaşan Başkan Kaya, "Dışişleri Bakanlığımızca yapılan planlama doğrultusunda Kardeş Şehir Protokolü imzalama aşamasında olduğumuz Mafra Belediyesi ile ilk toplantımızı video konferans üzerinden gerçekleştirdik. İncirliova Belediye Başkan Yardımcımız Çetin Bayatlı, Kültür ve Sosyal İşler Müdürümüz Yasemin Özcan Küçük, Başkan Danışmanımız Hüseyin Çetin ve tercüme de bizlere yardımcı olan İncirliovamızın kıymetli evlatları Fatmanur Korucu ve Emel Ersaral ile birlikte Mafra Belediye Başkanı Hugo Moreira Luis ile yaptığımız görüşme son derece olumlu geçti. Her iki şehrin kültürel ve sosyal paylaşımlarda bulunmasının yanı sıra belediyecilik faaliyetleri noktasında da birbirimize destek olabilecek ortak alanların olduğunu gördük. Mafra Belediyesi ve İncirliovamız için ortak projelerde işbirliği yapma ve kurumlar arası iletişimi güçlendirme konularında mevkidaşım Başkan Luis ile mutabakata vardık. Kendisi bizi 4 Temmuz'da şehirlerinde düzenlenen geleneksel şehir festivallerine davet etti. Biz de kendisini 39. sunu düzenleyeceğimiz Geleneksel İncirliova Deve Güreşi Festivalimize davet ettik. İncirliova'dan Portekiz'e kurduğumuz gönül köprüsünün Mafra Belediyesi ve İncirliovamız için hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, Başkan Luis'e ve ekibine teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Yerel Yönetim, Dış Politika, Aytekin Kaya, İncirliova, Konferans, Politika, Portekiz, Belediye, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel İncirliova ve Mafra Belediyeleri Ortak Projeler İçin Görüşme Gerçekleştirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Taksim’e yürümek isteyen İstanbul Barosu avukatlarına polis müdahalesi Taksim'e yürümek isteyen İstanbul Barosu avukatlarına polis müdahalesi
İmamoğlu’ndan İBB çalışanlarına el yazısıyla mesaj İmamoğlu'ndan İBB çalışanlarına el yazısıyla mesaj
A Milli Takım’da değişiklik 2 yıldız birden kadrodan çıkarıldı A Milli Takım'da değişiklik! 2 yıldız birden kadrodan çıkarıldı
Yaşadığı sakatlıkla yürekleri ağza getiren Davinson Sanchez’in sağlık durumu belli oldu Yaşadığı sakatlıkla yürekleri ağza getiren Davinson Sanchez'in sağlık durumu belli oldu
İşte Ekrem İmamoğlu’nun 121 sayfalık ifadesi İşte Ekrem İmamoğlu'nun 121 sayfalık ifadesi
Bakan Tekin’den öğretmen ataması açıklaması Bakan Tekin'den öğretmen ataması açıklaması
İmamoğlu’ndan ’’Etkin pişmanlıktan yararlanmak istiyor musunuz’’ sorusuna tek cümlelik yanıt İmamoğlu'ndan ''Etkin pişmanlıktan yararlanmak istiyor musunuz?'' sorusuna tek cümlelik yanıt
Nijerya, Osimhen’in golleriyle Ruanda’yı 2-0 yendi Nijerya, Osimhen'in golleriyle Ruanda'yı 2-0 yendi
Murat Ongun’un emniyet ifadesi ortaya çıktı Dikkat çeken Dilek İmamoğlu sorusu Murat Ongun'un emniyet ifadesi ortaya çıktı! Dikkat çeken Dilek İmamoğlu sorusu
Ekrem İmamoğlu’nun terör soruşturmasındaki ifadesi tamamlandı. Ekrem İmamoğlu'nun terör soruşturmasındaki ifadesi tamamlandı.
Yeşilçam’ın usta ismi Filiz Akın hayatını kaybetti Yeşilçam'ın usta ismi Filiz Akın hayatını kaybetti

16:28 İBB Medya A.Ş. Halkla İlişkiler Müdürü Elif Güven havalimanında gözaltına alındı İBB Medya A.Ş. Halkla İlişkiler Müdürü Elif Güven havalimanında gözaltına alındı
15:58 Hangi ilde hangi parti birinci İşte 30 büyükşehirde yapılan seçim anketinden çıkan sonuçlar Hangi ilde hangi parti birinci? İşte 30 büyükşehirde yapılan seçim anketinden çıkan sonuçlar
15:11 Yeşilçam’ın usta ismi Filiz Akın hayatını kaybetti Yeşilçam'ın usta ismi Filiz Akın hayatını kaybetti
15:01 Ekrem İmamoğlu’nun terör soruşturmasındaki ifadesi tamamlandı. Ekrem İmamoğlu'nun terör soruşturmasındaki ifadesi tamamlandı.
13:08 Murat Ongun’un emniyet ifadesi ortaya çıktı Dikkat çeken Dilek İmamoğlu sorusu Murat Ongun'un emniyet ifadesi ortaya çıktı! Dikkat çeken Dilek İmamoğlu sorusu
21:52 Nijerya, Osimhen’in golleriyle Ruanda’yı 2-0 yendi Nijerya, Osimhen'in golleriyle Ruanda'yı 2-0 yendi
21:49 İmamoğlu’ndan ’’Etkin pişmanlıktan yararlanmak istiyor musunuz’’ sorusuna tek cümlelik yanıt İmamoğlu'ndan ''Etkin pişmanlıktan yararlanmak istiyor musunuz?'' sorusuna tek cümlelik yanıt
21:31 Bakan Tekin’den öğretmen ataması açıklaması Bakan Tekin'den öğretmen ataması açıklaması
21:27 İşte Ekrem İmamoğlu’nun 121 sayfalık ifadesi İşte Ekrem İmamoğlu'nun 121 sayfalık ifadesi
21:27 Yaşadığı sakatlıkla yürekleri ağza getiren Davinson Sanchez’in sağlık durumu belli oldu Yaşadığı sakatlıkla yürekleri ağza getiren Davinson Sanchez'in sağlık durumu belli oldu
21:15 A Milli Takım’da değişiklik 2 yıldız birden kadrodan çıkarıldı A Milli Takım'da değişiklik! 2 yıldız birden kadrodan çıkarıldı
21:02 İmamoğlu’ndan İBB çalışanlarına el yazısıyla mesaj İmamoğlu'ndan İBB çalışanlarına el yazısıyla mesaj
20:45 Taksim’e yürümek isteyen İstanbul Barosu avukatlarına polis müdahalesi Taksim'e yürümek isteyen İstanbul Barosu avukatlarına polis müdahalesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2025 17:04:36. #7.12#
SON DAKİKA: İncirliova ve Mafra Belediyeleri Ortak Projeler İçin Görüşme Gerçekleştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement