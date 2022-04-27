İnebolu'da Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı - Son Dakika
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İnebolu'da Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı

27.04.2022 18:13
İnebolu'da Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde Yahya Paşa Camisi'nde bulunan Sakal-ı Şerif Kadir Gecesi nedeniyle ziyarete açıldı.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde Yahya Paşa Camisi'nde bulunan Sakal-ı Şerif Kadir Gecesi nedeniyle ziyarete açıldı.

Kadir Gecesi nedeniyle İnebolu ilçesindeki Yahya Paşa Camisi'nde bulunan Sakal-ı Şerif vatandaşların ziyaretine açıldı. Merkez Yahya Paşa Camisi'ndeki Şakal-ı Şerif, salavatlar eşliğinde 40 katlı bohçanın içerisinden çıkartıldı.

Sakal-ı Şerif ziyaretine yoğun ilgi gösteren bazı vatandaşlar, gözyaşlarını tutamadı. - KASTAMONU

İnebolu'da Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı
İnebolu'da Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı
İnebolu'da Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı

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Sakal I Şerif, Kadir Gecesi, Kastamonu, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel İnebolu'da Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İnebolu'da Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı - Son Dakika
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