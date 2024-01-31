İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Daire Müdürleriyle İstişare Toplantısı Yaptı

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, daire müdürleri ve başkan yardımcılarıyla birlikte istişare toplasında bir araya geldi. Başkan Alper Taban, yüzde 84 oranında başarı sağlanan 4,5 yıllık sürecin sunumunu daire müdürlerinden dinledi.
İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban'ın göreve gelmesiyle birlikte birçok alanda hayata geçirilen yatırımlar yeni İnegöl'ün inşasını oluşturdu. 2019 yerel seçimlerinde beyan edilen 94 beyanın yüzde 84'ünü gerçekleştiren ekip ile bir araya gelen Başkan Alper Taban, "Her bir arkadaşıma emekleri için teşekkür ediyorum" dedi.
"Gayretleriniz için teşekkür ediyorum"
İstişare kültürünü önemseyen İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, her müdürlüğün döneme dair bilgilerin yer aldığı sunumlarını daire müdürlerinden dinledi. Daha neler yapılabilir noktasında çalışma arkadaşlarıyla istişarede bulunan başkan Alper Taban, "Bu çalışmaları hep birlikte yaptık, yine istişare kültürüyle hep birlikte yaparız" dedi.
"En iyisini yapmakla mükellefiz"
Başkan Alper Taban, yeni nesil belediyecilik anlayışıyla teknolojik gelişimi önemseyen ve sonuç odaklı çalışmayı esas alan, insanı ve çevreyi esas alan bir İnegöl hayaliyle yola çıktıklarını da hatırlatarak, "Vizyonumuz olarak tarihi geçmişi ve potansiyel gücü ile yaşam kalitesi yüksek, mutlu insanların yaşadığı örnek bir şehir olarak ifade etmiştik. Temel değerlerimiz neydi hatırlatmak isterim; yeni nesil belediyecilik anlayışı, çözüm odaklı yaklaşım, ortak aklın kullanımı, dijitalleşme ve akıllı kent, öz değerlerin koruyuculuğu, ulaşılabilirlik, çevre duyarlılığı, şeffaflık ve güvenirlilik, liyakat ve ehliyet odaklı yönetim anlayışı ve öz kaynakların verimli kullanılmasıydı. Kıymetli arkadaşlar burada yazdığımız her bir cümle, satır, kelime bizim için çok çok kıymetli. Nihayetinde ortada bir başarı ve bir güzellik varsa bunun mimarı, başarı sahibi sizlersiniz. Ben her birinize yürekten teşekkür ediyorum. Arkadaşlar biz kendimizi met etmeyelim. Biz görevdeyiz ve en iyi işi yapmakla mükellefiz" dedi. - BURSA
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