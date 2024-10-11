İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban Kırsal Mahalleleri Ziyaret Etti - Son Dakika
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İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban Kırsal Mahalleleri Ziyaret Etti

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban Kırsal Mahalleleri Ziyaret Etti

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Fındıklı ve Kozluca köylerini ziyaret ederek vatandaşların ihtiyaç ve taleplerini yerinde tespit etti. Ziyaretlerde halkla bir araya geldi ve önerileri dinledi.

11.10.2024 16:30  Güncelleme: 16:32
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İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, mahallelerin ihtiyaçları ve vatandaşların taleplerini yerinde tespit edebilme adına kırsal mahalle ziyaretleri gerçekleştiriyor. Taban, bu kapsamda son olarak Fındıklı ve Kozluca köylerinin sakinleriyle buluştu.

İnegöl'ün gelişimi ve şehrin günün şartlarına uygun modern bir kente dönüşmesi adına mesai harcayan Belediye Başkanı Alper Taban, halkın her kesimiyle bir araya gelmeye ve istişareye de önem veriyor. Ortak aklın gücüne inanan ve atılan her adımda ortak aklı mutlaka ortaya koyan Başkan Taban, günün her anını en verimli şekilde değerlendirerek sık sık vatandaşlarla da bir araya geliyor.

Köylerde talep ve ihtiyaçlar yerinde tespit ediliyor

Özellikle kırsal mahallelerde bölgenin ihtiyaçları ve vatandaşların taleplerini bizzat yerinde görüp tespit etme adına köy ziyaretleri yapan Belediye Başkanı Alper Taban, beraberindeki Başkan Yardımcıları ve AK Parti teşkilat mensuplarıyla her sokağa, her haneye, her bireye ulaşmaya gayret ediyor. Bu ziyaretlerde halkın talep ve önerileri, istekleri, şikayetleri tek tek dinlenip notlar alınıyor. Karşılıklı istişarelerle çözüm önerileri üzerine çalışılıyor.

Fındıklı ve Kozluca sakinleriyle bir araya geldi

Başkan Alper Taban, son olarak Perşembe günü Fındıklı, Cuma günü ise Kozluca kırsal mahallelerini ziyaret ederek buradaki vatandaşlarla bir araya geldi. Ziyaretlerde Belediye Başkan Yardımcıları Hasan Aydın ve Melih Ateş, AK Parti İnegöl İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, meclis üyeleri ve parti yöneticileri de hazır bulundu. Muhtarlar, köy halkı, çocuklar, yaşlılar ve gençlerle hepsinin istek ve ihtiyaçları üzerine sohbet edildi. Mahalle sakinleri de Başkan Taban'ın ziyaretlerinden memnun kaldı. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban Kırsal Mahalleleri Ziyaret Etti - Son Dakika

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