İnegöl Belediyesi'nden 25 noktada 2017 araçlık yeni otopark

28.01.2026 11:02
İnegöl Belediyesi, şehir içi trafik yoğunluğunu azaltmak ve park sorununa kalıcı çözümler üretmek amacıyla 2025 yılında 25 farklı noktada 2017 araç kapasiteli yeni otopark oluşturacak. Akıllı şehir uygulamalarıyla donatılan kapalı otoparklar, vatandaşların doluluk oranlarını önceden öğrenmesine imkan verecek.

İnegöl Belediyesi 2025 yılında Fen İşleri Müdürlüğü ve Park Bahçeler Müdürlüğü çalışmalarıyla 25 farklı noktada toplam 2017 araçlık yeni otopark oluşturdu.

İnegöl Belediyesi, şehir içi trafik yoğunluğunu azaltmak ve vatandaşların park sorununa kalıcı çözümler üretmek amacıyla otopark yatırımlarını sürdürüyor. Özellikle mahalle aralarında oluşturulan otoparklarla sokakların araç işgalinin önüne geçilmesi hedeflenirken, Fen İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü uygulamalarıyla 2025 yılı içerisinde şehrin 25 farklı noktasında toplam 2017 araç kapasiteli otopark üretimi gerçekleştirildi.

Kapalı otoparklarda akıllı şehir uygulamaları

Bir yandan planda otopark olarak işli alanların düzenlenmesiyle, bir yandan da kamulaştırmalarla elde edilen alanların otoparklara dönüştürülmesiyle hayata geçirilen otopark alanlarının yanı sıra, kapalı otoparklarda kurulan akıllı şehir uygulamaları da dikkat çekiyor. Otoparklara ilişkin kurulan sensörler sayesinde vatandaşlar, otoparklara girmeden önce anlık doluluk oranlarını öğrenebiliyor. Örneğin İnegöl AVM lokasyonundaki bir araç, AVM kavşağındaki dijital tabelalar sayesinde Merpa Katlı Otoparkının doluluk oranını görerek aracını buraya park edip edemeyeceğini görüyor. Aynı şekilde merkezdeki kapalı otoparkların girişinde de içerisinin doluluk oranını gösteren dijital tabelalar yer alıyor. Bu sistem, gereksiz araç dolaşımını azaltarak şehir trafiğinin rahatlamasına katkı sağlıyor.

Engelli park yerlerinde akıllı sesli uyarı sistemi

Öte yandan, kapalı otoparklarda engelli vatandaşlar için ayrılan özel park alanlarının amacı dışında kullanımını önlemek ve toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla akıllı sesli uyarı sistemleri devreye alındı. Yanlış park durumlarında otomatik olarak çalışan bu sistemlerle engelli bireylerin hakları korunuyor.

Güvenlik önlemleri kapsamında ise yeni otopark alanlarında kameralı izleme sistemleri aktif hale getiriliyor. Bu sayede hem araç güvenliği artırılıyor hem de otopark alanlarının düzenli ve kontrollü kullanımı sağlanmış oluyor.

İnegöl Belediyesi, planlı şehircilik anlayışı doğrultusunda akıllı, erişilebilir ve güvenli otopark çözümleri üretmeye devam ederek, vatandaşların yaşam kalitesini artırmayı hedeflerken, otopark uygulamalarına ilişkin açıklamalarda bulunan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, yapılan çalışmaların yalnızca bugünü değil, geleceği de planlayan bir anlayışla hayata geçirildiğini vurguladı. Başkan Taban, "İnegöl'ümüz nüfusu hızlı artan, bu paralel olarak araç sayısında da hızlı artış görülen bir şehir. Dolayısıyla bizler de artan araç sayısıyla birlikte oluşan otopark ihtiyacını gidermek adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Otopark konusu her geçen gün daha da önem kazanıyor. Bizler bu ihtiyacı günübirlik çözümlerle değil, planlı ve kalıcı yatırımlarla karşılamayı hedefliyoruz. Fen İşleri ve Park Bahçeler Müdürlüklerimiz marifetiyle 2025 yılı içerisinde 25 farklı noktada toplam 2017 araç kapasiteli otopark alanını şehrimize kazandırdık. Bunlar özellikle mahalle aralarında, 15-20-30 araçlık butik ancak düzenli parklanma alanları. Bu uygulamalarla sokaklardaki sıkışık parklanmayı hafifletmeyi hedefliyoruz. İnegöl Belediyesi olarak ulaşım, çevre ve yaşam kalitesini önceleyen projelerimizle şehrimizi geleceğe hazırlamaya devam edeceğiz" dedi. - BURSA

