İnegöl Belediyesi\'nden ihtiyaç sahibi vatandaşa sıcak yuva

21.05.2026 17:35  Güncelleme: 17:36
İnegöl Belediyesi Umuteli Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, hastalığı nedeniyle çalışamayan ve sosyal güvencesi de bulunmayan 58 yaşındaki vatandaşın yaşam şartlarını iyileştirmek için harekete geçti. Bakımsız ve sağlıksız durumdaki ev tadilattan boya badanaya kadar baştan aşağı yenilenirken, yeni ev eşyaları ve temizlik desteği ile yeniden yaşanabilir hale getirildi.

İnegöl Belediyesi Umuteli Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, sosyal belediyecilik anlayışı kapsamında ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. Gıda yardımları, ramazan ayı destekleri, kırtasiye ve eğitim yardımları, yakacak yardımları, medikal üründen, günlük sıcak yemeğe, ev temizliğinden ikiz bebek desteklerine ve eşya yardımlarına kadar pek çok alanda ihtiyaç sahiplerine umut olan, alan el ile veren eli buluşturan Umuteli Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, son olarak sağlık sorunları nedeniyle çalışamayan 58 yaşındaki bir vatandaş ile emekli ağabeyinin birlikte yaşadığı evde kapsamlı tamirat ve bakım ile eşya desteği gerçekleştirildi.

Yakın zamanda geçirdiği ağır hastalık nedeniyle ameliyat olan ve sosyal güvencesi bulunmayan vatandaşın, emekli ağabeyi ile birlikte verdikleri yaşam mücadelesi tespit edildi. Kısıtlı gelirle hayatını idame ettiren iki kardeşin yaşam şartları, Umuteli ekiplerinin ziyareti sonrası detaylı şekilde incelendi. Yapılan değerlendirmelerde evin genel hijyen standartlarını taşımadığı belirlenirken, iki kardeşin yaşamlarını sağlıklı şartlarda sürdürebilmeleri adına kapsamlı bir çalışma başlatıldı.

İnegöl Belediyesi Umuteli Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, çalışmalar kapsamında önce evde bulunan eski ve kullanılamaz durumdaki eşyaları tahliye etti. Ardından evin tadilat ve tamirat işlemlerine başlandı. Hem tamiratlar yapıldı hem de boya-badana çalışmaları yapıldı. Ardından evin detaylı temizliği de gerçekleştirildi. İnegöl Belediyesi ayrıca iki kardeşin evine; koltuk takımı, konsol, TV ünitesi, halı, yatak, nevresim takımı, yastık, perde, sehpa ve battaniye gibi ev eşyası desteğinde de bulundu. Yapılan çalışmalar sonrası ev, iki kardeş için temiz, düzenli ve yaşanabilir bir yuvaya dönüştürüldü.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Umuteli Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'nün şehirde ihtiyaç sahibi vatandaşlara umut olmaya devam ettiğini söyledi. Başkan Taban açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "İnegöl'de hiçbir vatandaşımızın kendisini yalnız hissetmesini istemiyoruz. Biz bu şehirde değil sadece insanlar, havada uçan kuşta sokaktaki kedi köpeğe kadar tüm canlıların sorumluluğunu üzerimizde hissediyoruz. Umuteli Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüz de bu minvalde alan el ile veren eli buluşturan çok kıymetli bir köprü görevi görüyor. Pek çok farklı kalemde desteklerimiz ve yardımlarımız var. Son olarak bayram öncesi iki vatandaşımızın yaşadığı evi yenileyerek onlara daha yaşanabilir şartlarda bir ev ortamı sunduk. İki gönlü mutlu edebildiysek ne mutlu bize." dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

