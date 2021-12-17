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İnegöl Belediyesi kışa hazır - Son Dakika

İnegöl Belediyesi kışa hazır

17.12.2021 11:09
İnegöl Belediyesi kışa hazır

Yüksek kesimlerde kar yağışının başlamasıyla birlikte İnegöl Belediyesi kış hazırlıklarını tamamladı.

Yüksek kesimlerde kar yağışının başlamasıyla birlikte İnegöl Belediyesi kış hazırlıklarını tamamladı. 3 müdürlüğün aktif rol aldığı karla mücadele çalışmalarında toplamda 184 personel ile 31 iş makinesi ve araç görev alacak.

İnegöl'de yüksek kesimlerde başlayan kar yağışıyla berber, İnegöl Belediyesi de kış hazırlıklarını tamamlayarak karla mücadele çalışmaları için bekleyişe geçti. Henüz şehrin kırsal bölgelerinde yollarla ilgili bir kapanma söz konusu olmasa da tüm hazırlıklarını tamamlayan İnegöl Belediyesi'nde, 3 müdürlük karla mücadele çalışmalarında aktif rol oynayacak. Toplamda ise 184 personel ve 31 iş makinesiyle araç bu çalışmalarda kullanılacak.

Belediye Başkanı Alper Taban, karla mücadele çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Başkan Taban, "Kar kapıya dayandı. İnşallah bereketli ve huzurlu bir kış dönemi geçirmeyi arzu ediyoruz. Bu kapsamda karla mücadele hazırlıklarımızı tamamladık. Fen İşleri Müdürlüğümüzün öncülüğünde Park Bahçeler ve Temizlik İşleri Müdürlüğümüzün de destekleriyle bu çalışmaları koordine edeceğiz. Fen İşleri Müdürlüğümüz; 114 kişilik kadrosu ile merkez ve kırsal mahalle yollarının devamlı trafiğe açık kalacak şekilde temizlenmesi çalışmalarını sürdürecek. Fen İşleri Müdürlüğümüz bünyesinde karla mücadele çalışmaları için; 3 kar küreme aracı (kamyon), 4 tuz serici ve kar küreyici kamyon, 13 adet kazıcı yükleyici iş makinesi, 3 greyder ve 3 yükleyici kepçe karla mücadele çalışmaları için hazır vaziyette. Temizlik İşleri Müdürlüğümüz ise 30 personel ile kaldırımlarda kar temizleme çalışması gerçekleştirecek. Normal dönemde cadde ve sokak süpürgecisi olarak görev yapan personel, kar yağışıyla birlikte kaldırım temizliğine başlamış olacak. Park Bahçeler Müdürlüğümüz de şehir merkezinde 25 personel ile kar küreme çalışması, 15 personelle de tuzlama çalışmalarına destek verecek. Tuzlama çalışmalarında personel 5 açık kasa araçla çalışmalara katılmış olacak. Bu organizasyon genelinde İnegöl Belediyesi tüm birimleriyle toplamda 184 personel ve 31 iş makinesi ve araçla karla mücadele çalışmalarında sahada olacak" dedi.

11 ayrı bölge oluşturuldu

Karla mücadele çalışmaları öncesi Bursa Büyükşehir Belediyesi ile yapılan iş birliği ve tamamlanan hazırlıklardan bahseden Alper Taban, "Karla mücadele çalışmaları 11 ayrı bölgede şeklinde yapılacak. Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte kırsal mahalleleri 11 ayrı bölgeye ayırdık. Bu bölgeler; 1. Bölge Kıran hattı, 2. Bölge Elmaçayır-Fevziye hattı, 3. Bölge İnayet hattı, 4. Bölge Boğazova hattı, 5. Bölge İclaliye- Hamidiye (Gazelli) hattı, 6. Bölge Hayriye- Bahariye hattı, 7. Bölge Oylat-Saadet-Bahçekaya hattı, 8. Bölge Kurşunlu'dan başlayıp Gedikpınar'a uzanan hat, 9. Bölge Osmaniye-Mezit hattı, 10. Bölge Güzelyurt-Hamitabat hattı, 11. Bölge ise Kurşunlu ve Kulaca arasında kalan mahalleleri kapsayan Tekke-Cemiyet hattı. Sorumluluk alanları Bursa Büyükşehir Belediyesi ile paylaşıldı. Bu kapsamda; 7 bölge İnegöl Belediyesi sorumluluğuna. Bu bölgeler; 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 11'inci bölgeler. 4 bölge ise Bursa Büyükşehir Belediyesi sorumluluğuna bırakıldı. Bu bölgeler ise 7, 8, 9 ve 10'uncu bölgeler" açıklamalarında bulundu.

Öte yandan, Fen İşleri Müdürlüğü'nün yollarda tuzlama çalışmaları için 100 ton kum-tuz karşımı malzeme hazırlığı da yapıyor. - BURSA

İnegöl Belediyesi kışa hazır
İnegöl Belediyesi kışa hazır
İnegöl Belediyesi kışa hazır
İnegöl Belediyesi kışa hazır

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel İnegöl Belediyesi kışa hazır - Son Dakika


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