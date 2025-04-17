İnegöl Belediyesi'nden 65 Yaş Üzeri İhtiyaç Sahiplerine Market Desteği - Son Dakika
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İnegöl Belediyesi'nden 65 Yaş Üzeri İhtiyaç Sahiplerine Market Desteği

İnegöl Belediyesi\'nden 65 Yaş Üzeri İhtiyaç Sahiplerine Market Desteği

İnegöl Belediyesi, ihtiyaç sahibi 65 yaş üzeri vatandaşların market alışverişlerini gerçekleştirerek ihtiyaçlarını kapılarına kadar ulaştırıyor. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, düzenli gıda yardımları ve diğer desteklerle vatandaşların yanında olmaya devam ediyor.

17.04.2025 17:03  Güncelleme: 17:05
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İnegöl Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, ihtiyaç sahibi 65 yaş üzeri vatandaşların düzenli olarak market alışverişlerini de gerçekleştirerek ihtiyaçlarını kapılarına kadar götürüyor.

Şehri imar eden projelerin yanı sıra gönülleri ısıtan uygulamalarıyla dikkat çeken İnegöl Belediyesi, Umuteli Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ile ihtiyaç sahibi vatandaşlara umut olmaya devam ediyor. Düzenli gıda yardımları, ısınma yardımları, eğitim ve kırtasiye yardımları, medikal ürün yardımları, sıcak yemek ve giyim yardımları gibi pek çok farklı yardım kalemi bulunan İnegöl Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, 65 yaş üzeri ihtiyaç sahiplerine ise özel ilgi gösteriyor.

İnegöl Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne başvuruda bulunan ihtiyaç sahibi vatandaşlara düzenli gıda yardımı için doğrudan gıda temini yapılmıyor. Ailelerin alışverişlerini kendi yapmaları ve özellikle çocukların bu süreci doğal şekilde yaşamaları adına marketlerde kullanabilecekleri gıda kartlarına her ay düzenli şekilde limitleri yükleniyor. Ancak 65 yaş üzeri olan, alışverişlerini kendi yapamayan ve çevresinde yardımcı olabilecek kimsesi olmayan yaşlıların bu noktada mağduriyetini gidermek adına market alışverişleri ihtiyaçları sorularak İnegöl Belediyesi personelleri tarafından yapılıp kapılarına kadar teslim ediliyor.

İnegöl Belediyesi'nin Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Alper Taban, ihtiyaç sahibi vatandaşların her an Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ve Umuteli Derneği güvencesi altında olduğunu söyledi. Bu yardımların hayırseverlerin katkılarıyla yapıldığını da vurgulayan Başkan Taban, "Hayırseverlerimizin yaptıkları hayırlar, ekiplerimizin çalışmalarıyla bu yardımlara dönüşüyor. Pek çok farklı alanda yardımlarımız mevcut. Bunlar arasında düzenli gıda yardımlarında da özellikle alışverişini de yapamayacak durumda olan, 65 yaş üzeri vatandaşlarımıza aynı zamanda alışveriş desteği de sağlamış oluyoruz. İhtiyaçları, talepleri neyse ekiplerimiz ziyaret edip öğrenerek market alışverişlerini yapıp kapılarına kadar teslim ediyorlar. Bu vesileyle hem hayırlarını Umuteli Derneğimize ileterek bu yardımlara vesile olan hayırseverlerimize hem de ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza kendi aileleri gibi yardımcı olan personellerimize teşekkür ediyorum" dedi. - BURSA

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İnegöl Belediyesi'nden 65 Yaş Üzeri İhtiyaç Sahiplerine Market Desteği - Son Dakika

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