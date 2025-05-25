İnegöl Belediyesi'nden Engelli Bireyler İçin Farkındalık Videosu - Son Dakika
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İnegöl Belediyesi'nden Engelli Bireyler İçin Farkındalık Videosu

İnegöl Belediyesi\'nden Engelli Bireyler İçin Farkındalık Videosu
25.05.2025 15:39  Güncelleme: 15:42
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İnegöl Belediyesi, engelli bireylerin trafikte yaşadığı zorluklara dikkat çekmek amacıyla 'Farkında Mısın?' adlı bir farkındalık videosu yayımladı. Video, belediye personelinin tekerlekli sandalye ile günlük hayatı deneyimlemesi yoluyla toplumsal duyarsızlığa dikkat çekiyor.

İnegöl Belediyesi, özel bireylerin trafikte karşılaştığı zorluklara dikkat çekmek amacıyla anlamlı bir farkındalık çalışmasına imza attı.

Engelli bireylerin günlük hayatta, özellikle tekerlekli sandalye ve akülü araç kullanırken yaya geçitlerine park edilen araçlar yüzünden yaşadığı sorunlar, hazırlanan bir farkındalık videosuyla gözler önüne serildi. "Farkında Mısın?" başlığıyla yayımlanan video, engelli bireylerin trafikte yaşadığı sorunları gözler önüne sererken, izleyenleri de derin bir düşünceye sevk etti.

Videoda belediye personelleri bir günlüğüne tekerlekli sandalye ile hareket etmeye çalışarak engelli bireylerin karşılaştığı zorlukları birebir deneyimledi. Yaya geçitlerine park eden araçlar nedeniyle kaldırıma çıkamayan ve yaya geçidince yol vermeyen araçlar nedeniyle caddeyi dolanmak zorunda kalan personellerin yaşadığı anlar kameralara yansıdı. Bu deneyim, izleyiciye yalnızca bir görüntü değil, aynı zamanda güçlü bir mesaj sundu;

"Gerçek engel, fiziksel değil; toplumsal duyarsızlıktır."

Etkinlik kapsamında İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yaya geçitlerine usulsüz şekilde park eden araç sürücülerini uyararak bilgilendirmelerde bulundu. Bu uygulama bir cezai işlem değil, eğitim niteliğinde bir toplumsal hatırlatma olarak değerlendirildi.

İnegöl Belediyesi ve Başkan Alper Taban'ın sosyal medya hesaplarında "Farkında mısın?" etiketiyle paylaşılan bu videoda Başkan Alper Taban şu mesajı verdi:

"Engelli vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak sadece fiziki düzenlemelerle değil, bilinçle mümkündür. Bu farkındalık çalışması, hepimizin bir gün bu durumla karşı karşıya kalabileceğini hatırlatıyor. Duyarlı bir toplum inşa etmek elimizde."

Sosyal medyada kısa sürede binlerce kişi tarafından izlenen ve beğenilen video, vatandaşlardan da büyük destek gördü. Birçok kullanıcı, videoyu örnek bir uygulama olarak değerlendirirken, benzer çalışmaların diğer şehirlerde de hayata geçirilmesi gerektiğini dile getirdi.

"Farkında Mısın?" videosu, yalnızca bir farkındalık kampanyası olmanın ötesine geçerek, empati, saygı ve toplumsal birlik çağrısı niteliği taşıyor. İnegöl Belediyesi'nin bu anlamlı girişimi, günlük hayatın içinde göz ardı edilen sorunlara ışık tutarken, toplumun her bireyini daha duyarlı olmaya davet ediyor. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İnegöl Belediyesi'nden Engelli Bireyler İçin Farkındalık Videosu - Son Dakika

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